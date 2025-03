Gerestaureerde klokkentoren Kortrijkse O.L.V.-kerk met unieke verlichting ingehuldigd: “Kroonjuweel van onze geschiedenis”

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, het oudste monument van Kortrijk, schittert als nooit tevoren. Na een grondige restauratie van de klokken en het glas-in-lood, wordt het historische gebouw nu extra in de kijker gezet met een unieke monumentverlichting. De klokkentoren werd op zaterdag 8 maart feestelijk ingehuldigd.

“We hebben de voorbije jaren stap voor stap vele miljoenen geïnvesteerd in het historisch hart van de stad”, legt schepen van Onroerend Erfgoed, Wout Maddens (TBSK), uit. “De O.L.V.-Kerk is het kroonjuweel van onze geschiedenis als Guldensporenstad. De restauratie van de klokkentoren en de prachtige monumentenverlichting zijn de parels aan deze kroon. We maken ons op om alle historische troeven uit te spelen. In Kortrijk gaan de zorg voor het bouwkundig erfgoed en de stadsvernieuwing hand in hand.”

Historisch Hart in nieuw jasje

De heraanleg van het Historisch Hart van Kortrijk is een van de meest ingrijpende stadsvernieuwingsprojecten van de afgelopen jaren. De straatjes rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof kregen een sfeervolle herinrichting met een uitstraling die doet denken aan Le Vieux Lille. Het ontwerp is van Michel Desvigne, die eerder ook de verlaagde Leieboorden vormgaf. Sinds de feestelijke opening vorige zomer vormt het Historisch Hart een harmonieuze verbinding tussen het winkelwandelgebied, de Leieboorden en de Grote Markt. (lees verder onder de video)



De herinrichting van de omgeving bood een unieke kans om ook de klokkentoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk grondig te restaureren en te voorzien van een speciaal lichtontwerp. Deze 800 jaar oude kerk, een van de meest iconische historische gebouwen van de stad, speelde in de 14e eeuw een strategische rol tijdens de Guldensporenslag van 1302. Sinds 2022 huisvest de kerk ook Museum 1302.

Met de afbraak van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Vincentius kreeg de kerk opnieuw ademruimte. De afstand tussen de gebouwen werd vergroot van 5 naar 20 meter. Ook de bouwlijn wordt fors teruggetrokken en maakt het begijnhofpark 1/3 groter. Deze ingrepen zorgen ervoor dat unieke zichtlijnen vanuit het Begijnhofpark naar de kerk en de Artillerietoren zijn ontstaan. Overbodige verharding en niveauverschillen maken plaats voor een groen landschap, met nieuwe wandelpaden die de verbinding met het Begijnhofpark versterken.

Ook de klokkentoren van de Zuidertoren werd met zorg gerestaureerd. De klokken werden opnieuw in topconditie gebracht, zodat ze weer zoals vanouds kunnen luiden. Daarnaast werden ook verschillende glas-in-loodramen langs de Westgevel vakkundig gerestaureerd.

Unieke verlichting

Al enkele jaren leefde de wens om de Onze-Lieve-Vrouwekerk op een gepaste manier te verlichten. Dankzij de heraanleg van de omgeving staat de kerk nu meer op zichzelf en is ze van meerdere kanten goed zichtbaar. Lichtdesigner Susanna Antico, die eerder ook het stadhuis en het Belfort uitlichtte, ontwierp een lichtplan dat de architectuur van de kerk benadrukt. Een combinatie van grondspots, gevelarmaturen en mastverlichting accentueert de historische elementen. Daarnaast kan de verlichting per seizoen schakelen tussen warmere en koudere tinten.

Fluvius stond in voor de uitvoering van het ontwerp en installeerde 110 verlichtingsarmaturen. Dankzij deze verlichting kunnen Kortrijkzanen en bezoekers dagelijks genieten van de verlichte kerk. De lichten gaan aan bij zonsondergang en doven om middernacht. In totaal werd er 700.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van de klokkentoren, de glas-in-loodramen en de verlichting.

Jarenlange samenwerking

“De Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortrijk stelt de zeer goede, jarenlange samenwerking met het stadsbestuur van de stad Kortrijk ten zeerste op prijs”, zegt Eddy Debusschere, voorzitter van de Kerkfabriek. “Recentelijk werden glasramen in lood en de volledige zuidertoren met de zware klokken hersteld, dankzij deze intense samenwerking. En nu zal onze kerk baden in het licht als een herboren kunstschat, tot vreugde van de bevolking en de vele toeristen die onze kerk, met lengten voorsprong het oudste gebouw van de stad, jaarlijks bezoeken.”