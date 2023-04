Gerard Marteel (87) exposeert schilderijen in wzc Haerlebout: “Tekenschool gevolgd tot mijn legerdienst”

In wzc Haerlebout loopt van 17 april tot 1 mei een tentoonstelling met kunstwerken van Gerard Marteel (87). Schilderen en de zee zijn een grote uitlaatklep voor deze fijnschilder, die met veel geduld zijn kunstwerkjes maakt.

“Ik ben gefascineerd door de kust. Mijn hart gaat uit naar het schilderen van duinen en de zee. Als kind en ook later was ik altijd aan het water te vinden”, zegt hij. “Vanuit mijn huis in de Duinenweg was ik zo op het strand. Aan zee kun je je hoofd leegmaken, en je voelt de ruimte.”

Gerard werd geboren in De Panne op 23 oktober 1935. Zijn grootvader Louis ‘Craye’ Harteel was visser in De Panne en ook zijn vader Edmond Harteel was er een tiental jaren visser.

Craye

“Ze waren in De Panne bekend onder de lapnaam ‘Craye’ omdat grootvader altijd een tamme kraai op zijn schouder had zitten”, vertelt Gerard. De Crayes waren de eigenaar van de P4, een panneschuit. Gerard heeft zijn grootvader en vader vereeuwigd in het schilderwerkje ‘1932: P4 schippers Marteel Louis en Marteel Edmond’.

“Hun werk was buitengewoon lastig. De vissers van De Panne waren verplicht hun boten op het strand te trekken en ze dan terug in zee te steken om ze opnieuw vlot te krijgen”, vertelt Gerard. Het werkje is de bezichtigen op de eerste verdieping van wzc Haerlebout samen met 29 andere schilderijtjes. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Tekenschool

In 1946 kwam de vissersfamiie naar Middelkerke wonen en Edmond die al van zijn 14de vissers was schoolde zich om tot meubelmaker. Gerard werd schrijnwerker en trouwde in 1959 met Edith Schoonbaert. In maart 2022 namen ze hun intrek in een assistentiewoning in Haerlebout, waar hij nu terug is beginnen schilderen.

Als jongeman van 15 jaar volgde Gerard vier jaar tekenschool in Middelkerke. “Veel mensen weten dit niet meer, maar vroeger was er in de Onderwijsstraat een bekende tekenacademie”, weet Gerard te vertellen “Ik volgde er tekenles van 1950 tot ik vier jaar later naar het leger moest. Na mijn legerdienst kreeg ik andere hobby’s”, grapt hij. “Na mijn accident in de schrijnwerkerij in 1974 heb ik mijn penseel terug opgenomen, maar nu noodgedwongen in mijn linkerhand, omdat ik de duim van mijn rechterhand verloor”.

Prins Karel

Kunstschilder Gerard Marteel is met deze expositie niet aan zijn proefstuk toe. In mei 1981 exposeerde hij met een aantal Middelkerkse schilders in het Casino van Middelkerke. Prins Karel kwam er de tentoonstelling openen en moest zittend op een stoel naar boven gedragen worden”, herinnert Gerard zich. “Toen ik zei dat ik in de Duinenweg, niet ver van hem woonde, grapte de prins: dan wonen er toch nog 2 kunstenaars in onze straat”. (PG)