Genomineerden voor stedelijke cultuurprijzen en stedelijke erfgoedprijs zijn bekend

Op vrijdag 23 juni om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere heeft de uitreiking van de stedelijke cultuurprijzen en de stedelijke erfgoedprijs plaats. De organisatie is in handen van het stadsbestuur en de cultuurraad. Het evenement wordt geregisseerd door Luc Descheemaeker, alias cartoonist O-Sekoer. Die zal er weer een stijlvolle en tegelijk amusante avond van maken.

Culturele ambassadeur

Vooreerst wordt de titel van culturele ambassadeur 2022 uitgereikt. Die gaat naar een verdienstelijke persoon die in Torhout woont of eruit afkomstig is en die door zijn of haar werk en inzet uitstraling geeft aan het huidige socioculturele leven in de stad.

Voor de prijs zijn er zes gegadigden: Saara Menll (kunst), Johan Lemenu (kunst en straattheater), Maaike Cafmeyer (actrice), Hermen Six (Bar Provisoir en kleding 8820), Caro Van Thuyne (schrijfster) en Wim Stevens (acteur).

Lifetime Achievement

Met de cultuurprijs voor een volledige carrière, de zogenoemde Lifetime Achievement, wordt er een loopbaan gehonoreerd van een persoon die in Torhout woont of eruit afkomstig is en die een grote verdienste heeft op het vlak van cultuur. Vorig jaar ging de trofee naar misdaadauteur Hilde Vandermeeren.

Dit jaar zijn er vijf kandidaten voor de begeerde carrièreprijs: wijlen Frank Geleyn (kinder- en jeugdschrijver), wijlen Paul De Cloedt (bezieler en pionier van jazzclub The Black Cat), Gilberte Decramer (geschied- en heemkundige kring), Norbert De Cuyper (toneelspeler en pionier-voorzitter van Theater ‘t Fonteintje) en Raf Tanghe (kunstenaar).

Beloftevolle jongere

De cultuurprijs voor een beloftevolle jongere gaat naar een Torhoutenaar van maximum 26 jaar. Het betreft iemand die individueel of in groep zich inzet voor de jongerencultuur of de cultuur in het algemeen. Ook hier zijn er vijf kandidaten: Ellen Degrande (dj Ellyts), Stijn Decuypere (muziek), János Coulembier (healthy chef), Fran Decloedt (muziek) en Lennert Cools (muziek).

Cultuurvereniging

De cultuurprijs voor een verdienstelijke vereniging uit het culturele werkveld gaat naar een lid van de algemene vergadering van de stedelijke cultuurraad. De vereniging moet werkzaam zijn op het grondgebied van Torhout. Ze wordt bekroond voor de prestaties van de voorbije twee jaar. Zijn genomineerd: Ambrosia (muziekvereniging), De Fielesoofen (barbecueteam), ‘t Fonteintje (theater), Strike (concertorganisator) en De Vondeling (theater).

Stedelijke erfgoedprijs

Ten slotte komen er nog vijf keurig gerestaureerde gebouwen in aanmerking voor de stedelijke erfgoedprijs. Het betreft Ctrl+C (Hofstraat 13), een vrijstaande villa (Rijselstraat 91), café ’t Keldertje (Beerstraat 1), de pachthoeve Lagrou of het Hof der Drie Koningen (Steenveldstraat 1) en de villa Depondt of de Pijnkliniek (Aartrijkestraat 24). (JS)