‘Genereus, iconisch en waanzinnig slim’: collega’s huldigen Wouter Deprez op zijn 50ste verjaardag

Komiek, cabaratier, regisseur en schrijver Wouter Deprez, met roots in Geluwe, blaast vandaag 50 kaarsjes uit. Wij verzamelden enkele verjaardagswensen bij enkele bekende vrienden en collega’s.

Meer dan 20 jaar nadat hij de Humo’s Comedy Cup won, is Wouter Deprez niet meer uit het medialandschap weg te denken. Hij veroverde al vrij snel theaterzalen over heel Vlaanderen en was één van de eerste uitgesproken West-Vlamingen op het kleine scherm. Hij won ‘De Slimste Mens’ in 2005, maar bleek ook emotioneel erg intelligent. Voorstellingen als ‘Eelt’, ‘Hier is wat ik denk’ en ‘Slijk’ raakten het publiek tot in de kern.

Wouter Deprez: naast getalenteerd podiumbeest ook een levensgenieter pur sang. © Christophe De Muynck Christophe De Muynck

Als geen ander slaagt hij erin om op vijf minuten mensen tot tranen toe te bewegen van het lachen én ontroering. Momenteel toert Wouter met de fantastisch fijne voorstelling ‘Wouter Moet Meer Orde Hebben’, waarbij heel wat voorstellingen uitverkocht waren nog voor de première. De afgelopen jaren schreef Wouter ook enkele indringende boeken en coachte hij heel wat collega’s in comedy en theater. Wij spraken enkele bekende podiumcollega’s aan:

Laurent Bailleul ofte Guga Baùl

Guga Baùl. © GF

“Wouter is de man die mede door zijn looks en guitige glimlach eeuwig jong blijft, ook al dateert hij uit Deprez-historie.” (grijnst) “Een icoon, een voorbeeld, een creatief genie maar ook een standaard want organisatoren schermen dikwijls met de zin ‘Wouter Deprez is hier vorige week ook gewist en voor em was t wel ok wi…’. Hij is een man met een visie, een klare kijk als regisseur, streng maar rechtvaardig én zachtaardig.”

“Bovendien was Wouter degene die me als nobele onbekende uit het publiek gepikt heeft in het ondertussen vergane Variététheater in Oostende, alwaar ik ettelijke jaren later zelf de première heb gedaan van Maestroloog, mijn eerste theatershow. Vervolgens was hij betrokken bij de opstart van de Studio Guga theatertournee en zijn er nog plannen om in de toekomst met hem te werken. Al zal ik rap moeten zijn nu hij bijna met pensioen is…” (lacht)

Wannes Cappelle

Wannes Cappelle. © Thomas Geuens

“Wouter Deprez is enkele jaren ouder dan ik, maar we hebben in dezelfde middelbare school gezeten. Hij hielp me bij mijn voorbereiding om ingangsexamen te doen op de Studio Herman Teirlinck. We maakten vervolgens twee voorstellingen samen, waarvan ik veel heb opgestoken. Wouter is niet alleen een intelligente verteller en een eigenzinnige cabaretier, maar ook een erg genereuze artiest. Hij heeft me meermaals een flinke duw in de rug gegeven. Ik beschouw hem als een grote meneer en een goede vriend.”

Han Coucke ofte Han Solo

Han Coucke. © GF

“Ik ken Wouter al 25 jaar, de helft van zijn leven. In 2000 stonden we samen in de finale van Humorologie, ik toen nog met het duo Gino Sancti . Toen ik hem zag met zijn discobal op zijn hoofd en zijn machtige sketch van roste Dimitri. Die sketch hebben we zelf stiekem meerdere keren achter gedaan in de auto! Altijd gieren! Wouter was toen echt de humorkoning van West Vlaanderen. Ooit gaf een organisator ons na een fantastisch optreden het compliment: ‘Het was bijna even goed gelik Wouter Deprez!’”

“Voor mij is Wouter een uitzonderlijke veelzijdige artiest en dat roept respect op bij mij. Hij durft naast zijn solo ‘s zich ook te wagen aan andere vormen en projecten. Een groot West Vlaams artiest die ook in Antwerpen en Limburg de grote zalen met gemak vult! Mijn persoonlijk hoogtepunt was zijn voorstelling ‘Slijk’, prachtig grappig en ontroerend! Proficiat Wouter en doe er nog maar 50 bij!”

Jan Cattrijsse ofte Piv Huvluv

Piv Huvluv. © GF

“Wouter 50 jaar? Dik 30 jaar geleden volgde je cursus speelpleinmonitor in De Warande in Kortrijk en je vertelde me ooit dat je me daar als instructeur leerde kennen. Nu leef ik met de bevredigende gedachte dat ik mee de hand heb in je bloeiende carrière. Nu moet ik misschien maar eens cursus volgen bij jou. Of wil je mijn komende show regisseren? Geniet van de lange rit op tram 5. Mij zul je er niet zien, want ik zit al op lijn 6.”

Jens Dendoncker

Jens Dendoncker. © VTM

“Wouter Deprez is misschien al vijftig, maar door die hippe oorringen ziet hij er nauwelijks 49 uit. Ik keek al naar hem op toen ik nog in het middelbaar zat en naar zijn voorstellingen ging met mijn ouders. Toen hij tien jaar later mijn coach werd voor de Radio 2 Humorklas kon ik mijn geluk niet op. Ik denk dat ik nooit meer zo starstruck ben geweest als toen ik hem voor het eerst ontmoette. Ze zeggen dat je nooit je helden mag ontmoeten, maar ik ben heel blij dat ik er niet van heb afgezien. Wouter was en is nog steeds de liefste en beste mentor die een comedian zich kan wensen. Dat ik hem nu ook een vriend mag noemen, is sowieso een van de schoonste dingen die mijn eigen comedy-loopbaan al heeft voortgebracht.”

Julie Delrue

Julie Delrue. © Christophe De Muynck

“Wouter is sinds twee jaar zo’n ongelooflijke meerwaarde in mijn leven. We hebben samen Mamamanie gemaakt en geschreven, één van de schoonste creatieprocessen die ik al heb meegemaakt. Wouter is warm, waanzinnig slim, een West-Vlaams werkpaard dat altijd maar ‘voorut’ wilt. En ik vind hem ook nog eens zeer genereus, zowel in vriendschap als in werk. Stoefen mag een keer hé zeg! Ik wens hem een uitbundige 50e verjaardag – gooi die dansbenen maar los! Maar hij moet wel maken dat hij maandag fris is want dan beginnen we met repetities voor onze nieuwe voorstelling ‘Sketch!’, samen met Liesa Naert en Steven Beersmans.”

Steven Mahieu

Wouter Deprez met Steven Mahieu. © Christophe De Muynck Christophe De Muynck

“Genereus in de vriendschap, virtuoos comedycomponist achter zijn laptop. Altijd bezig met uiteenlopende projectjes. Een nieuwsgierige intelligente neus, eens een onderwerp dan moet hij alles erover weten. Een manmens om van te houden.”

Hans Cools

Hans Cools. © Christophe De Muynck

“Vorige maand nog kwam ik kijken naar je nieuwste voorstelling. Schitterend, gelik gewente. Telkens weer vernieuwend en van het allerhoogste niveau, ik weet ondertussen hoe ongewoon dat is. We bleven nog even nakaarten in de bar. Guitig, warm, geïnteresseerd… niets die deed vermoeden dat je zo snel erna 50 jaar zou worden. Leeftijd zegt niets, goesting alles. Op of naast het podium, het is duidelijk dat je de eerste 50 jaar nog niet uitverteld bent, chance! Geniet van wat geweest is en kijk uit naar wat er komt! Dikke proficiat!”

Walter Baele

Walter Baele. © GF

“Onze paden kruisten elkaar slechts één keer. In een sketch voor Radio 1 speelde ik de meedogenloze interviewer Maurice De Wilde. Maurice -die gewend was SS’ers keihard te interviewen- had zogezegd een eigen popprogramma. Daarin had hij op een dag een popidool te gast, gespeeld door Wouter. De gevierde popster kwam publiciteit maken voor zijn nieuwste single maar Maurice interviewde hem alsof de zanger een oorlogsmisdadiger was. ‘Waar waardt gij toen gij dat nummer opnam?’ Wouter en ik hebben toen keihard gelachen en de opnames moesten verschillende keren opnieuw gedaan worden wegens slappe lach. Wouter, proficiat met je 50ste. Je bent net als ik een solo selfmade man, je stippelde zonder enige hulp je eigen pad uit en zo’n lotgenoten waardeer ik ten zeerste!”

David Galle

David Galle. © Christophe De Muynck Christophe De Muynck

“Liefste Wouter, je zou het niet zeggen maar je bent blijkbaar al een halve eeuw oud. Een halve eeuw! Voor mij lijk je nog steeds een wilde jongen, met al je haar en je oorringen. En de manier waarop je je broek draagt. Vergeet niet: het leven heeft geen zin, we gaan allemaal dood en niks is echt belangrijk. Dus je moet het zelf zin geven, genieten van het leven en uitzoeken wat je zelf belangrijk vindt. Maar daar ben je, als halve eeuweling, natuurlijk zelf achter gekomen. Geniet van je verjaardag!”

Ook vanuit de redactie wensen we Wouter van harte proficiat!