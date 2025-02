Gemeente en cultuurraad rollen de rode loper uit: Cultuurawards uitgedeeld

Op zondag 2 februari rolden de gemeente Anzegem en de cultuurraad de rode loper uit voor de jaarlijkse huldiging van cultureel verdienstelijke inwoners en verenigingen. Het werd een feestelijke ochtend vol verrassingen met kunst en engagement als rode draad.

De bij momenten hilarische presentatie, in handen van Jonathan Baert en Hildegart Vandendriessche, was doordrenkt met Wat als-vragen. Het daagde uit tot nadenken over kunst, talent en inzet binnen de gemeenschap. Hoogtepunt van de ceremonie waren de uitreikingen van de trofeeën aan drie bijzondere laureaten.

Buitenbeentje

Luc Cosaert kreeg de Lifetime Achievement Award. Als dirigent en oprichter van slagwerkensemble Tagadatra, heeft Luc Cosaert zijn hele leven gewijd aan muziek en slagwerk. Hij volgde talloze buitenlandse stages, deelde zijn passie met jong en oud. Nu hij met pensioen is, kan hij zich nog meer toeleggen op Koninklijke Harmonie De Eendracht. Zijn passie en toewijding werden terecht beloond.

Altvioliste Esther Coorevits werd onderscheiden voor haar bovenlokale uitstraling.

Na haar overwinning in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel tien jaar geleden, geraakte haar carrière in een stroomversnelling. Ze speelt in diverse bands en stond al op grote podia met artiesten als Tourist LeMC en Pommelien Thijs. Haar award bekroonde haar muzikale uitstraling ver voorbij de Anzegemse grenzen.

Luc Christiaens mocht de trofee van Buitenbeentjein ontvangst nemen.

Jarenlange inzet

Zijn onmisbare maar vaak bescheiden aanwezigheid in talloze verenigingen, zoalsBoma Kaster, de Gezinsbond, GOSA-werking, het buurtcomité Kaster, SAR en de parochiewerking, maakt hem een stille kracht achter het sociale en culturele leven in Anzegem. Terecht eens in de schijnwerpers!

Naast de hoofdlaureaten werden ook heel wat andere verdienstelijke personen gehuldigd voor hun jarenlange inzet binnen verenigingen en organisaties. Het slotwoord was voor schepen Anja Desmet, waarna Agnes Fabiola met pianist Edbert Gian het publiek betoverde met haar vertolking van Mag ik dan bij Jou van Claudia de Breij.

De unieke trofeeën waren het werk van kunstenaarskoppel Caroline Delapierre en Guido Van Heeke.