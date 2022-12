Gemeente De Haan reikt vierde ‘Erfgoedpluim’ uit

Vrijdag werd in De Haan de vierde Erfgoedpluim uitgereikt aan de veertiende-eeuwse hoeve Spyckergoed in Klemskerke. De eigenaars hielden bij de restauratie zoveel mogelijk rekening met het originele, historische karakter van de hoeve.

Met de Erfgoedpluim zet het gemeentebestuur van De Haan jaarlijks voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden in de kijker. Na Grand Hotel Belle Vue, Villa Why Not en Villa Elza viel de eer ditmaal te beurt aan het Spyckergoed, een van de oudste hoeves van De Haan. In de veertiende eeuw gebouwd als schaaphofstede voor de Sint-Bertijnsabdij bij Saint-Omer, werd ze later eigendom van het bisdom Brugge.

Traditionele elementen

In de zestiende eeuw deed het goed dienst als molenaarshoeve van de tegenoverliggende Spyckermolen, nadien kwam het in handen van enkele adellijke families. Sinds 2015 is de hoeve eigendom van Axel Eggert en Sabine Lambein, die bij de recente restauratie zoveel mogelijk het originele, historische karakter behielden.

“Hoeve Spyckergoed is een mooi voorbeeld van een polderhoeve en heel wat traditionele architecturale elementen, zoals onder meer de witgeschilderde baksteenbouw, de traditionele Vlaamse dakpannen, de smeedijzeren muurankers en de opslagkelder met rondbooggewelf, zijn bewaard gebleven. Bij bepaalde gevels zie je zelfs nog de verschillende bouwfasen die de hoeve doorheen de eeuwen doormaakte”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Belangrijke herkenningspunten

Voor de restauratie ontving de eigenaar nu de Erfgoedpluim van de gemeente. “Hoeves zijn naast kerken, watertorens en molens belangrijke herkenningspunten die ons iets vertellen over de evoluties van het landschap en oude gebruiken. Daarom is het belangrijk dat ook deze interessante plekken bewaard blijven”, aldus nog burgemeester Vandaele.

Tijdens de verbouwingswerken stootte de eigenaar in de woonkamer op een authentieke bakstenen vloer, die na archeologisch onderzoek uit de veertiende eeuw bleek te dateren. Een stuk van deze vloer wordt nu bewaard onder een beloopbare glazen vloerplaat.

(WK)