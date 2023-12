Geert Gombeir en Lars Pectoor winnen Poperingse Cultuurprijzen

De Culturele Raad Poperinge organiseerde een zeer verzorgd en aangenaam ‘Gala van de Cultuurprijzen’ in zaal De Kouter. Evenementenorganisator Geert Gombeir werd bekroond met Dé Cultuurprijs 2023, zanger Lars Pectoor won in de categorie ‘Opkomend talent’. Harmonie St.-Cecilia had de mooiste affiche gemaakt. De presentatie was in handen van Elke Verdonck.

Geert Gombeir (50) uit de Boomgaardstraat organiseert al jaren tal van culturele evenementen in en buiten Poperinge. Dat doet hij via de bedrijfjes Events Outside the Box en Radio Sanseveria.

Veurne la Fête

“Ik werkte eerst 15 jaar voor het Folkfestival Dranouter, toen nog onder voorzitterschap van Marnique Deswarte. Daarna begon ik op zelfstandige basis allerlei culturele evenementen organiseren. Samen met Bart Cafmeyer stond ik in voor de concerten The Great War Remembered, in opdracht van de Last Post Association. Die brachten me ook in Schotland, voor 25 keer 9.000 man. Onvergetelijk!”

“Verder organiseer ik jaarlijks het Weekend van de Volkscafés, Veurne la Fête, de zomerconcerten in Lo-Reninge, het St.-Bernardusweekend in Nieuwpoort, enzovoort. In augustus 2024 organiseren we in Diksmuide Het landschap getuigt”, aldus Geert Gombeir, die uit handen van Ygor uit Poperinge een cheque van 750 euro ontving.

Harmonie St.-Cecilia organiseerde samen met de Speelschaar Ode aan Orroi. Sibe Verghote ontwierp de affiche, en won 100 euro.

Opkomend talent

In de categorie Opkomend talent waren er drie kandidaten. Zanger Lars Pectoor (14) uit de Krombekestraat won en kreeg 500 euro. Hij nam deel aan The Voice Kids. Flore Clarisse (28), afkomstig uit Reningelst, kreeg 250 euro voor haar fotowerk en Joren Vandenbroucke (28, afkomstig uit de Westouterstraat), kreeg 125 euro voor zijn combinatie van animatiefilm met 3D-bril.

Alle winnaars kregen een grafisch werk van de Poperingse kunstenaar Stokman (Pieter Verfaillie, 39).