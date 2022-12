Geen zeven, maar acht Sint-Elooisdekens op gezellig Sint-Elooisfeest in Ingelmunster

Na een onderbreking van twee jaar konden de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ eindelijk deken Gino Tack aanstellen tijdens het jaarlijks Sint-Elooisfeest, dat bestond uit een dekenviering met 130 aanwezigen in de brasserie van ‘t Ontmoetingscentrum, een eucharistieviering in de Sint-Amandskerk en een feestavond met zo’n 140 ingeschrevenen in De Cultuurfabriek.

Met Gino Tack is men al aan de zevende deken toe, maar tijdens de viering was nummer acht ook present: de coronadeken. Op onze foto zit vooraan de coronadeken, geflankeerd door v.l.n.r. Steven Debackere, Els Defour, Frans Verdure, de nieuwe deken Gino Tack, Ann Defour, Dieter Vanneste en Geert Spriet. (Patrick D./foto FODI)

lg-ingelmunster@hotmail.com