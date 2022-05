Geen stoppen aan Camille: vijfde concert in Lotto Arena

Het effect van haar deelname aan Liefde voor Muziek laat zich voelen. De Wevelgemse zangeres kondigde een vijfde (en laatste) show aan.

Dit najaar stelt Camille haar album ‘Vuurwerk’ voor in de Lotto Arena. De eerder aangekondigde voorstellingen, op vrijdag 4 , zaterdag 5 en zondag 6 november zijn volledig uitverkocht. Op zondag 6 november doet ze er om 11 uur nog eentje bij. Het is ook meteen het allerlaatste concert, want vijf concerten op drie dagen tijd is erg belastend.

Niettemin is Camille op korte tijd al een doorwinterde popzangeres geworden, toch blijft het tempo verschroeiend hoog. Tickets voor het vijfde en laatste concert zijn te verkrijgen via deze link.