Geef eens een jaar Middelkerkse geschiedenis cadeau

Nog geen idee wat je voor familie en vrienden onder de kerstboom gaat leggen? Ronny Van Troostenberghe, draaischijf van het heemkundig tijdschrift Graningate schuift een leuk idee naar voor: “Leg eens een jaar Middelkerkse geschiedenis onder de kerstboom. Uw dierbaren kunnen meteen grasduinen in de historie van hun gemeente.”

Onder impuls van Ronny Van Troostenberghe werd de heemkring Graningate op 28 april 1981 boven de doopvont gehouden. Vandaag, 42 jaar later, leidt de Middelkerkse architect en verwoed verzamelaar van alles wat ook maar met zijn gemeente te maken heeft, nog steeds de dans. Elk trimester ligt een handig boekwerkje van om en bij de 50 pagina’s op tafel, lay-out en druk verzorgd door Grafidruk. Intussen is men al aan nummer 167 toe. Tegelijk is het tijdschrift uitgegroeid tot een schitterend werkstuk dat telkens weer verrassende verhalen over Middelkerke en zijn deelgemeenten brengt.

Nostalgie op zijn best

De redactie ligt vandaag in handen van diverse auteurs terwijl Ronny Van Troostenberghe, Els Bloes, Marc Constandt en Damienne Van Troostenberghe het geheel in goede banen leiden. Voorzitter Ronny Van Troostenberghe wil de actie “Leg Middelkerkse geschiedenis onder de kerstboom” graag naar voor schuiven.

Cadeaubon

“Verras je familie met een jaarabonnement op de geschiedenis van Middelkerke. Tegen de prijs van 24 euro valt elk trimester in 2023 een magazine in de bus. Een brok nostalgie geput uit het rijke verleden, doorspekt van leuke stukken, aangevuld met originele foto’s uit vervlogen jaren.

Om de cadeaubon te bemachtigen, vul je het formulier in via de Facebookpagina van Heemkring Graningate. Je kan ook een mail sturen naar info@graningate.be, gewoon contact nemen op het nummer 0475 68 05 33. Het kan ook via overschrijving van 24 euro op het nummer BE38 0680 8628 6072 van Heemkring Graningate. Na ontvangst valt de cadeaubon meteen in je bus. Je ontvangt het eerste nummer in het voorjaar van 2023.

Het abonnement loopt 1 jaar en wordt niet automatisch vernieuwd. Deze kerstboomactie loopt tot 10 januari 2023.”

(GKM/foto LC)