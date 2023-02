Gedichtenwandeling in Wingene sluit af met vriendenavond met acteur Karel Deruwe

Sinds 26 januari kan je in Wingene een gedichtenwandeling doen. Het slotevent is voorzien op vrijdag 24 februari met een vriendenavond.

“Op de vriendenavond willen we vooral mensen samenbrengen”, weet schepen van Bibliotheek Brecht Warnez. “We nodigen acteur Karel Deruwe uit en hij brengt een prachtig verhaal over de vriendschap in het wielermilieu en brengt tot slot de drie winnende weesgedichten uit onze wandeling.”

Winnaars

De vriendenavond is in organisatie van de bibliotheekraad en het bibliotheekteam en vindt plaats in de cafetaria de Alk. De inkom is gratis. Naast vriendschap is er een glaasje en hapje voorzien. Tot slot worden de winnaars van de gedichtenwandeling bekend gemaakt.