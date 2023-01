Gedicht gezocht voor Poëziepad in Zwevegem en Avelgem

Tijdens de Poëzieweek, die op donderdag 26 januari startte, worden de schijnwerpers gericht op het gedicht. In Zwevegem en Avelgem maakt men al jaren werk van het Poëziepad van A tot Z.

Langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem realiseerden Marnixring De Vlaschaard en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een eerste Poëziepad. “Het project Poëzie van A tot Z loopt over een periode van 10 jaar en eindigt in 2024. Jaarlijks worden twee gedichten aan het pad toegevoegd: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de curator of gastdichter van het jaar”, vertelt Mia Allaert van de Marnixring.

Curator Karlijn Sileghem

Ook in 2023 wil men twee gedichten plaatsen langs dit traject. Enerzijds het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en het gelegenheidsgedicht van de gastdichter Jeroen Vermeiren. Curator van het jaar is de bekende actrice Karlijn Sileghem. Zij koos ook het thema Als ik een indiaan was.

“We maken de bedenking over wat je allemaal kan zijn in de huid van een ander, die je bovendien zelf kan zijn. Het is goed te blijven kijken en plaats te geven aan de verwondering en het onbekende: Wat als ik een ander was… wat als ik een Indiaan was…” Het winnende gedicht krijgt een mooie plaats in Avelgem of Zwevegem. Insturen kan tot 3 maart. (GJZ)

Info:poeziepadAZ@gmail.com