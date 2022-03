Gedenkplaat van Hugo Verriest krijgt plaats in nieuw bouwproject in Deerlijk

De arduinen gedenkplaat die verwijst naar het geboortehuis van Hugo Verriest, moet een duidelijk zichtbare plaats krijgen in het nieuwe bouwproject dat zal gerealiseerd worden in de Hoogstraat tegenover de Sint-Columbakerk. Dat besliste de gemeenteraad unaniem op voorstel van N-VA-raadslid Filip Terryn.

“In 1927, bijna een eeuw geleden, werd een gedenkplaat onthuld aan het geboortehuis van Hugo Verriest in de Hoogstraat, het pand waar tot enkele maanden geleden de krantenzaak BIB was gevestigd”, verduidelijkte Filip Terryn (N-VA).

“Na een geslaagde viering in Ingooigem in 1926, was het een jaar later de beurt aan Deerlijk om, vijf jaar na zijn overlijden, een herdenking te organiseren voor priester-dichter Hugo Verriest. De gemeente besliste om een gedenkplaat te onthullen aan zijn geboortehuis. Dat gebeurde op 14 augustus 1927 tijdens de Verriestfeesten met onder meer een grote volksstoet, een eetfestijn, een muziekfeest en een vuurwerk.”

“Het twintigkoppig comité dat instond voor de organisatie, werd voorgezeten door toenmalige schepen dr. Hector Isebaert. De arduinen gedenkplaat werd ontworpen door Leon Hervein.”

“De tekst van de gedenksteen luidt Hier werd geboren op 25 november1840 de zoetbespraakte priester Vlaming Hugo Verriest en wordt geflankeerd door een kelk en een leeuw, gebeiteld in de steen. Hugo Verriest zag op 25 november 1840 het levenslicht in Deerlijk en overleed op 27 oktober 1922 in de Anzegemse deelgemeente Ingooigem. Het is in 2022 exact 100 jaar geleden dat de Vlaamse priester, dichter, schrijver en redenaar overleed.”

Voorwaarde

“Uit erkenning voor de verdiensten van Hugo Verriest stel ik voor dat de arduinen gedenkplaat behouden blijft en op een duidelijke zichtbare plaats geïntegreerd wordt in het nieuwe bouwproject dat er in de toekomst zal komen. Dat moet als voorwaarde worden opgenomen in de omgevingsvergunning. De bouwheer heeft de taak de gedenkplaat met de beste zorgen te behandelen en mocht ze beschadigd worden, dat moet ze in haar oorspronkelijke staat hersteld worden of er moet een nieuwe plaat komen gelijk aan het identieke.”

“Wij zullen Hugo Verriest geven waar hij recht op heeft”, repliceerde schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD). “We laten die voorwaarde opnemen in de omgevingsvergunning.” De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.

(DRD)