Fried Ringoot staat in Middelkerke een laatste keer op de planken: “Het wordt fysiek te zwaar”

Op 21 oktober staat schrijver, muzikant en theatermaker Fried Ringoot op de planken met zijn zaalshow ‘En… Alles Goed?’. Hij brengt er voor de laatste keer zijn eigen pakkend verhaal waarmee hij al die jaren geleden kanker uit de taboesfeer wou halen en daar op een heel originele manier in slaagde. “Ik zal dit zo hard missen.”

Optimisme, humor en levensvreugde: er bestaan geen betere begrippen om te omschrijven hoe Fried Ringoot (57) en zijn echtgenote Anny tegen het leven aankijken. Het leven heeft de populaire theatermaker nochtans niet gespaard. In 2005 kreeg Fried schildklierkanker. Wat volgde was een jarenlange lijdensweg. De operatie om de tumor weg te halen en de zware nabehandeling vergden het uiterste van zijn lichaam en tot overmaat van ramp werd er bij de toen zelfstandige animator en presentator uit Lennik enkele jaren later osteoporose vastgesteld, waardoor hij veroordeeld werd tot een rolstoel.

Je zou voor minder de moed opgeven, maar dat was niet zonder de ongemeen positieve ingesteldheid van Fried en Anny gerekend. Het koppel vestigde zich al jaren geleden definitief in Westende. “Dat voelde als thuiskomen”, steekt Fried van wal. “We zijn zo gelukkig dat we die stap hebben gezet. We houden enorm van de badplaats. Westendenaars zijn zo’n fijne en hartelijke mensen en dat mag ik iedere dag ervaren. Als ik naar de bakker moet, zit ik soms anderhalf uur weg.”

Geen kommer en kwel

Fried en Anny – onafscheidelijk zoals ze zijn – vochten terug. Fried ging met de steun van zijn echtgenote doen wat hij zo graag doet: schrijven en performen. Samen met zijn vriend Christian Agneessens richtte hij de vzw School zonder Pesten op. Zijn voorstelling ‘Victor en de Goedgevoel Machine’ werd honderden keren opgevoerd en toen moest het beste nog komen. “Ik wou mijn persoonlijk verhaal, en dat is er heus geen van allemaal kommer en kwel, delen met het grote publiek en zo mijn steentje bijdragen om kanker uit de taboesfeer te halen”, vertelt Fried. “In ‘En… Alles Goed?’ vertel ik dat verhaal met veel humor, veel emoties en eigen liedjes. Ik heb ermee heel Vlaanderen rondgetoerd.”

“Mijn lichaam zegt: stop ermee, mijn hart schreeuwt: komaan, doe het nog één keer”

De show werd een groot succes. Er volgde zelfs een cd. Fried nam deel aan Belgium got Talent en bracht het tot in de halve finale met een ode aan zijn vrouw. Maar daar komt nu helaas een einde aan.

“Ik had al in 2020 beslist dat ik zou stoppen met optreden”, zegt Fried over zijn afscheid aan de bühne. “Ik moest toen al de harde realiteit onder ogen zien en sindsdien is mijn toestand er niet bepaald op verbeterd. Als ik ’s morgens opsta, weet ik nooit wat de dag zal brengen. ’s Avonds optreden is niet meer te doen. Ik moest soms naar Limburg en als ik dan om 2.30 uur thuiskwam, was ik dagen lang niets meer waard. Het gebeurt zelfs dat ik plots geen gevoel meer heb in mijn benen en daardoor val.”

Emotionele avond

“Er stond een laatste en uitverkocht optreden gepland in De Zwerver in Leffinge, maar toen gooide corona roet in het eten. Maar er wrong iets: dat laatste optreden was er nooit gekomen en dat kon ik echt niet hebben. Ik moest dit kunnen afronden. Mijn lichaam zegt: stop ermee, mijn hart schreeuwt: komaan, doe het nog één keer. En dat heeft het gehaald en daarom zal ik nog één keer ‘En… Alles goed?’ brengen, in CC De Branding op 21 oktober. Ik kijk daar waanzinnig hard naar uit en het wordt zeker en vast een heel emotionele avond, voor mij én voor het publiek. Ik heb fans die al vijftig keer naar een voorstelling zijn komen zien, zoals Nadine Coopman uit Aalter, die telkens aan het begin ervan roept ‘Dag Fried!’. Man, ik zal dat allemaal zo hard missen.”