Frederik Vynckier neemt afscheid van de cultuurraad in Wielsbeke: “Ik blik tevreden terug op een mooie periode”

Frederik Vynckier nam op de laatste algemene vergadering van deze legislatuur afscheid van de cultuurraad, na 6 jaar voorzitterschap en 18 jaar lid van de raad van bestuur.

“Het succes van Samen+ tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en mijn persoonlijk aantal voorkeurstemmen zorgden ervoor dat ik vanaf de 20ste plaats eerder onverwacht verkozen raakte voor de gemeenteraad”, vertelt de 49-jarige Frederik Vynckier. “Vermits de statuten van de cultuurraad momenteel geen politieke mandatarissen toelaten, voelt het wel een beetje als een gedwongen afscheid. Maar dat neemt niet weg dat ik ook in de gemeenteraad met dezelfde intensiteit het culturele leven in Wielsbeke zal blijven behartigen.”

“Niettemin blik ik tevreden terug op mijn periode als voorzitter. Van de afgelopen zes jaar is mij vooral de coronaperiode bijgebleven. Het was bang afwachten hoe het verenigingsleven zou heropleven. Daarom organiseerden we kort daarna voor de eerste maal een cultuurmarkt. Verenigingen konden zich zo voorstellen aan het grote publiek. Deze formule is zeker voor herhaling vatbaar. Als afsluiter hebben we afgelopen week nog een cultuurquiz georganiseerd. In 6 vragenrondes hebben bijna 20 socioculturele verenigingen uitgemaakt wie het meeste over Wielsbeke en zijn rijke verleden wist.”

Werk nog niet af

Toch vindt Frederik dat zijn werk nog niet af was. “Ik droom er nog altijd van om een cultuurfeest te organiseren, naar analogie van de huldiging van de sportlaureaten. Naast het uitreiken van de tweejaarlijkse Juliaan Claerhout-prijs zouden we die avond ook bepaalde vrijwilligers in de bloemetjes kunnen zetten. Elke vereniging telt immers stille krachten die zich al 20 jaar of meer inzetten. Een erkenning vanuit de gemeente, hoe klein ook, zou hen extra deugd doen. Misschien kan ik dit nu vanuit de gemeenteraad realiseren.”

Frederik wenst tot slot nog zijn medebestuursleden te bedanken voor de fijne samenwerking en hoopt dat er zich genoeg kandidaten zullen aandienen. Hij blijft zelf verder actief in het verenigingsleven. “Vooral het André Demedtshuis ligt mij na aan het hart. De unieke locatie maakt het tot zoveel meer dan enkel een kunst- en cultuurhuis.”

