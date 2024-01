Frederik De Laere haalt Antwerpse nachtburgemeester Vitalski naar Brugge met Legendarische Dinsdagclub

De Antwerpse nachtburgemeester Don Vitalski komt op vrijdag 19 januari met zijn Legendarische Dinsdagclub naar de stadsschouwburg in Brugge. Hij is master of ceremony voor dertig artiesten. Medeorganisator is de Brugse dichter Frederik Lucien De Laere, die net zijn zesde dichtbundel uit heeft.

Sedert september 2022 zorgt de Legendarische Dinsdagclub voor een schokgolf in het Antwerpse culturele wereldje. De revue ademt de sfeer uit van de Berlijnse cabarets uit de jaren ‘20. Met dans, muziek, goochelstunts, woordkunst, performance, comedy, tombola en zwoele burlesque. Woordkunstenaar Don Vitalski soldeert, geschminkt als een smurf, alle acts aan elkaar.

Georkestreerde chaos

“Iedereen mag zelf mee dansen, Pictionary spelen, knuffelwerpen, genieten van een massage, een portret laten tekenen en kan een quiz winnen. In Antwerpen gaat het publiek uit de bol, ik weiger te geloven dat West-Vlamingen introverter zijn”, zegt Don Vitalski, die erin slaagt om wekelijks ander talent op het podium te krijgen: “Een combinatie van sukkels en supersterren. Vlaanderen telt veel talent dat niet aan bod komt in de reguliere theaters of op tv.”

“In Antwerpen gaat het publiek uit de bol, ik weiger te geloven dat West-Vlamingen introverter zijn”

Na Gent en Oostende is deze revue vol georkestreerde chaos – een ode aan de levenslust – op 19 januari te gast in Brugge. Don Vitalski vond hiervoor een ‘brother in crime’: de Brugse dichter Frederik Lucien De Laere, die zelf al te gast was in De Dinsdagclub, stelde mee het programma samen. Tekenen present: actrice Els Deceukelier, dichters Delphine Lecompte en Nina Everaert, mimespeler Mister Cooper, Herr Seele, performer Maria Kleopatra, dichterscollectief Het Venijnig Gebroed, zangeressen Nelly Van Eenoo en Elise Lagrou, musical brothers Louis en Lucas Geldof, burlesquedanseres Bettie Barock, de bands Guest Appearance, Sambal en Fritsaus en We Are Ooh People.

Bevrijding

“Ik hou van de anarchistische stijl van deze revue. Het is een bevrijding in onze ontmenselijkte samenleving”, vertelt Frederik Lucien De Laere. Hij heeft net zijn zesde dichtbundel ‘Andere richtingen’ (uitgeverij Fluxenberg, 19,90 euro) uit: dertien barokke gedichten vol associaties en dissonanties over kosmische trips, topmodellen en bizarre hemelverschijnselen. ‘New Beat Poetry’ vol taalexperimenten, met knipoogjes naar Allen Ginsberg, Lucebert, Paul van Ostaijen en Simon Vinkenoog.