Frans Herpelinck is ‘Meest Verdienstelijke Poperingenaar’: “Echte Homo Universalis”

In het oc De Croone in Proven werden zaterdagavond de Poperingse Cultuurprijzen uitgereikt. Frans Herpelynck werd verkozen tot ‘Meest Verdienstelijke Poperingenaar’.

Frans Herpelinck (89) uit de Boeschepestraat in Poperinge kreeg de titel van Meest Verdienstelijke Poperingenaar omwille van een reeks uiteenlopende activiteiten. Momenteel begeleidt hij nog steeds twee groepen amateurkunstschilders: De Bresschilders in Poperinge, en Pictores in Beauvoorde.

Ketter

“In 1955 werd ik de eerste lekenleraar in het Stanislascollege in Poperinge, tussen 13 priester-leraars. Ik gaf er fysica, scheikunde, wiskunde en biologie. Vooral dat laatste zorgde voor ophef, want ik moest de wetenschappelijke evolutietheorie verzoenen met het scheppingsverhaal. Voor mijn eerste les had ik prenten opgehangen van zogende zeehonden. Maar die werden onmiddellijk weggehaald door iemand die hoger was dan ik, en anders gekleed. Ik was in hun ogen een ketter. Maar ik probeerde mijn leerlingen tussen de regels door ook te begeesteren voor andere vakken en opvattingen. En daar botste het steeds tussen wetenschap en godsdienst, tussen bewijzen en aannemen. Voortplanting en evolutie stemden niet overeen met de opvattingen van de toenmalige directie”, vertelt Frans Herpelinck.

“In de loop der jaren was ik mij ook steeds meer gaan interesseren voor filosofie en kunst(geschiedenis). Ik begon zelf te tekenen en schilderen, en mijn hobby werd een passie, die ik zoveel mogelijk wilde delen. Ik werk nu veel met de digitale tekentablet, veel beter dan Photoshop. Sinds meer dan 20 jaar schilder ik wekelijks samen met een groep kunstenaars in een atelier in Beauvoorde, en ook in het dienstencentrum De Bres in Poperinge. Ondertussen geef ik al jaren het gratis ledenblad Pictores uit, met allerlei informatie: technisch, kunsthistorisch en filosofisch. Wie mij een mailtje stuurt (frans.herpelinck@gmail.com), ontvangt de 138 nummers van mijn tijdschrift digitaal”, aldus nog Frans, die een cheque van 750 euro mocht ontvangen.

Maar ook op allerlei andere gebieden was Frans zeer actief. Zo lag hij aan de basis van het Poperingse Rode Kruis, was hij een van de eerste redders in het zwembad van de nonnenschool, was hij secretaris van voetbalclub SK Poperinge… Stefaan Declerck, een van zijn oud-leerlingen en latere collega-leerkracht, noemde in zijn laudatio Frans Herpelinck een Homo Universalis zoals Leonardo da Vinci het bedoelde.

Andere categorieën

Cultureel Ambassadeur van de Stad Poperinge werd ondernemer Dirk Wynants (58), CEO van Extremis, dat 60 werknemers heeft en vooral buitenmeubelen ontwerpt en assembleert in Proven. Het bedrijf werd al bekroond met 80 internationale prijzen en titels, en voert uit naar 65 landen. Dirk Wynants geeft ook designlessen in China.

Een derde categorie was Stille Kracht, mensen die werken achter de schermen van de culturele wereld. Die werd gewonnen door Stef Ryon (69), duivel-doet-al in Haringe, voor het duo Gilbert Milleville (78) en Marc Van Bruwaene (78) van de Langhoirs Victorinen en Marc Hebben van de Harmonie Sint-Cecilia.

