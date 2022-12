Fotoproject Lichtervelde (cult)tuurt voor alle inwoners

Tijdens de algemene vergadering van de Lichterveldse cultuurraad werd een fotowedstrijd aangekondigd: Lichtervelde (cul)tuurt. Met dit fotoproject wil de cultuurraad de gemeente op een originele manier in beeld brengen. Een wedstrijd die openstaat voor alle Lichterveldenaren en voor alle leeftijden. Wel zijn er aan de wedstrijd enkele voorwaarden verbonden.

Herman Becue, voorzitter van de cultuurraad geeft een woordje uitleg bij het fotoproject. “Met dit project willen we de gemeente Lichtervelde op een originele manier in beeld brengen en zoveel mogelijk inwoners stimuleren om op een vrij toegankelijke manier aan cultuur te participeren. Daarom kozen we voor Lichtervelde (cult)tuurt, meteen is het duidelijk dat het fotoproject een duidelijke link heeft met onze cultuurraad”, zegt Herman.

“Nog belangrijker is dat Lichtervelde tuurt, het woordenboek Van Dale omschrijft turen als: met inspanning scherp kijken. Alles binnen het thema cultuur kan aan bod komen, zolang de foto wordt genomen binnen de gemeente en er een duidelijke link is met cultuur in Lichtervelde in de brede zin. Inspiratie is overal te vinden, Lichtervelde feest, sport, werkt, leert, fietst, schildert, schrijft, geniet, ontdekt en zwemt. Er zijn heel wat gelegenheden.”

Voorwaarden

De wedstrijd loopt vanaf heden tot 1 juni 2023, de datum waarop de foto’s ten laatste worden ingestuurd. “De winnaar maakt kans op een gevarieerd cultuurpakket”, zegt Herman. “Iedereen mag maximum drie foto’s insturen, digitaal naar cultuur@lichtervelde.be. De foto moet minstens 300dpi zijn met een zo hoog mogelijke resolutie. Iedere foto heeft een titel, maar de foto’s zijn niet gesigneerd of voorzien van een handtekening. Ze mogen niet ouder zijn dan 1 januari 2020 en het belangrijkste: ze moeten genomen zijn in Lichtervelde.”

Elke inwoner van Lichtervelde mag meedoen. “Je kunt alleen meedoen, of als gezin, samen met je buren, alle leeftijden en generaties. Of met een hele klas of vereniging. Of deelnemen met nieuwe Lichterveldenaren.”

(JW/foto KD)