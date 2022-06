Fotografen mogen zich weekend lang uitleven in oude cinemazaal Tijl in Izegem

De traditie om in Izegem op Open Monumentendag een unieke locatie open te stellen voor beroeps- en amateurfotografen wordt verdergezet. “Op zaterdag 10 en zondag 11 september opent de voormalige cinemazaal Tijl nog eens de deuren”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.

“Met deze cinemazaal dompelen we de fotografen onder in de authentieke sfeer van destijds. De zaal kreeg een naam met een verwijzing naar de hoofdkerk van Izegem. De eerste vertoningen in de zaal vonden plaats eind oktober 1956 en in 1977 werd ‘All The President’s Men’ als laatste film vertoond. Daarna werd de zaal tot 1986 gebruikt voor jeugdfilms. Sporadisch opende de cinemazaal nog eens voor het vertonen van kerstfilms. Maar om veiligheidsredenen is zaal Tijl helemaal in onbruik geraakt”, verduidelijkt de schepen. “Enkel voor heel specifieke initiatieven konden beperkte groepjes nog eens binnen.”

“Izegem had vroeger heel wat cinemazalen”

“In Izegem vonden vroeger op tal van plaatsen filmvoorstellingen plaats, niet altijd in een echte cinemazaal. De eerste vertoning van een film in onze stad was trouwens in 1897. Maar er waren vroeger ook heel wat echte cinemazalen, zoals cinema Lux, Plaza, Patria, Madelon en nog veel andere. Maar de enige cinemazaal die er nu nog is, is cinemazaal Tijl aan de Sint-Tillokerk”, aldus Kurt Himpe. De site werd onlangs door de kerkraad verkocht aan bouwonderneming Spriet uit Kachtem die er binnen enkele jaren een project zal uitbouwen.

Registreren vanaf 9 juli

De vorige edities van de fotoshoot voor beroeps- en amateurfotografen in kasteel Wolvenhof, drukkerij Strobbe, het klooster van de paters Kapucijnen en het Instituut de Pélichy en het slachthuis Verbist zorgden iedere keer voor een stormloop. “Ook nu verwachten we weer veel interesse en daarom zetten we op zaterdag 9 juli vanaf 9 uur direct de registraties voor zowel zaterdag 10 september als voor zondag 11 september open. Elk half uur tussen 9 en 18 uur kunnen vier fotografen het cinemacomplex binnen. De locatie is kleiner dan bij de vorige edities en we verwachten dat een half uur zal volstaan en we zo bijna 150 fotografen een kans kunnen bieden”, besluit schepen Kurt Himpe.