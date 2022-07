Fotograaf Walter Carels: “Ik fotografeer artiesten zo puur en natuurlijk mogelijk”

Wat is er mooier dan van je passie je beroep maken? Daarover kan fotograaf Walter Carels (64) uren uitweiden. Daarvoor heeft hij echter weinig tijd, want evenementenorganisator PSE Belgium doet deze zomer maar al te graag een beroep op hem. Podiumfotografie is helemaal Walters ding.

Het Kodaktoestelletje dat Walter ooit voor zijn plechtige communie kreeg, is intussen ingeruild voor professionele digitale fotoapparatuur. De professionele fotografiecarrière liet nog even op zich wachten. Walter startte ooit als ‘werkvereenvoudiger’ met arbeidsanalyses bij Colruyt Halle. Hij volgde een bijkomende een opleiding A1 informatica, werd programmeur/analist en schopte het in het bankwezen tot programmamanager.

Elke dag bijleren

“Fotografie boeit me al mijn hele leven, en ik was ook een early adopter van de digitale fotografie”, vertelt Walter. “Nieuwigheden volgde ik op de voet, maar het was mijn dochter Ines die me over de streep trok om samen een fotografieopleiding te volgen. Wat kan ik daar nu leren, dacht ik toen, maar nu weet ik dat je elke dag bijleert in fotografie! Daar heb ik vooral ontdekt wat mijn ding is. Je maakt kennis met landschaps-, natuur-, actie- en architectuurfotografie, portretteren…”

In 2010 koos Walter voor Koksijde als vaste stek. “In De Panne maakte ik regelmatig foto’s van de zeilwagens, en dat was de schepen van Toerisme opgevallen. Zo werd ik ‘huisfotograaf’ van De Panne en wat later vroeg ook stad Veurne me. Ik werd zelfstandig fotograaf in bijberoep. Wat me het meeste boeit in fotografie is het creatieve aspect. Dat kan bijvoorbeeld bij woningfotografie voor immokantoren, want als je een pand origineel vastlegt, zal het beter verkopen.”

Geen extra’s

“Maar wat ik vooral graag wilde, was een keer in het Sportpaleis de Night of the Proms fotograferen. Ik heb mijn kans gewaagd, en kreeg een persaccreditatie! Deze zomer vind je mij onder meer in de Proximus Pop-up Arena in Middelkerke en de Proms in Koksijde. Bij podiumfotografie ben ik misschien de ‘averechtse’ fotograaf.”

“Ik voeg geen extra’s toe aan mijn foto’s, maar wil artiesten zo puur en natuurlijk mogelijk voor de lens. Daarvoor moet je dikwijls, net als in het analoge tijdperk, blindelings fotograferen, in een donkere omgeving. Je hebt geen tijd om te checken, je moet dus technisch heel sterk staan. Ik zie uitdagingen in hoe je met licht en lijnen kunt spelen.”

André Hazes jr.

“Of in onverwachte situaties, zoals toen André Hazes jr. in het publiek dook… Ik sprong er onmiddellijk achteraan en wrong me door de menigte! Ik probeer ook de persoonlijkheid van elke artiest weer te geven. Zo is Milow een rustig iemand, in tegenstelling tot Bart Peeters die zowel op als achter het podium een energiebom is.”

“Als mijn dochter en ik tijdens een optreden 1.000 foto’s maken, blijven er na een strenge selectie amper 10 procent over. Die plaats ik op mijn website, en die is intussen al 13,5 miljoen keer aangeklikt! Dat betekent toch dat mensen je foto’s bekijken en waarderen.”