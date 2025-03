Fotograaf Thomas Nolf gaat wereldwijd op zoek naar spotters: “Een vliegtuig is meer dan een ijzeren vogel”

De herinnering aan de slogan ‘As Real as it Gets’, vermeld op de doos van het computerspel Flight Simulator 1998, inspireerde de Kortrijkse fotograaf Thomas Nolf om de voorbije jaren op zoek te gaan naar vluchtsimulatorpiloten en vliegtuigspotters wereldwijd. Het resultaat is de komende weken te zien in Be-Part in Waregem, waar je bovendien zelf virtueel boven de wolken uit kunt stijgen.

In de tentoonstelling As real as it gets combineert Thomas Nolf (39) fotografie, gesimuleerde beelden, tekstfragmenten en archiefmateriaal uit zijn eigen jeugd met een indrukwekkende installatie van een vluchtsimulator, waarbij bezoekers de laatste vlucht van een 82-jarige Britse vluchtsimulatorpiloot kunnen volgen. Die vlucht mocht Thomas zelf meebeleven en registreren. “Ik leerde Father John kennen tijdens het maken van dit project. Hij was ooit militair piloot, later werd hij priester in Kentucky, maar hij stak ook eigenhandig een indrukwekkende vluchtsimulator in elkaar, waar hij jarenlang virtueel mee over de hele wereld vloog. Daar kwam een einde aan door hartproblemen, maar ik mocht zijn allerlaatste vlucht meemaken.” Het toestel heeft intussen een nieuwe eigenaar in Italië, op doorreis daarheen krijgt het tijdelijk een plek op de tentoonstelling in Waregem. Daar kunnen bezoekers in de cockpit plaatsnemen en de virtuele reis naar Sint-Maarten zelf ervaren.

Jongensdroom

Zoals veel jongens droomde Thomas ervan om piloot te worden. Een paar keer nam zijn vader hem mee naar een vliegtuigshow, in de speelgoedwinkel kreeg hij het computerspel Microsoft Flight Simulator in handen. “Ik onthou daarvan een eerste gevoel van vrijheid, van zelfstandig kunnen reizen”, vertelt hij. “Maar ook van controle, over een imposant toestel als een vliegtuig, en van avontuur.”

“Fotografie brengt me, net zoals een vliegtuig, naar onbekende plekken in de wereld”

Een map vol artikels, foto’s, zelfs een heel vroege aanvraag om piloot te worden bij de luchtmacht, tonen de ambitie die hij koesterde. Maar die vervaagde in de jaren die volgden, exacte wetenschappen – vereist voor een pilotenstudie – lagen hem minder en Thomas werd uiteindelijk fotograaf. “Ik was me er toen niet van bewust, maar het was een keuze waarin toch opnieuw het avontuur me aantrok. Fotografie als een manier om me, net zoals een vliegtuig dat doet, naar onbekende plekken in de wereld te brengen.”

Een manier ook om de routine van het dagelijks leven te ontvluchten, soms zelfs de realiteit. En toen hij vijf jaar geleden tijdens de lockdowns door de coronacrisis – om de vele lege uren te vullen – de nieuwste versie van Microsoft Flight Simulator op zijn computer installeerde, groeide het idee om op zoek te gaan naar mensen die, net zoals hijzelf, geen piloot zijn geworden maar toch een manier hebben gevonden om hun droom levendig te houden: vluchtsimulatorpiloten, vliegtuigspotters, toevallige ontmoetingen op luchthavens… “Een gezamenlijke droom die kadert in het wat naïeve idee van vooruitgang en reizen uit de jaren 90, toen luchtvaart nog niet of alleszins veel minder in vraag werd gesteld.”

Verhalen

Zoals in zijn eerdere fotoprojecten koos Thomas er ook nu voor om filmische beelden te maken, eerder dan portretten. “Maar ik wilde ook uitzoeken waarom mensen dit doen. Dat leidde soms tot diepere gesprekken, soms ving ik gewoon reacties op. Maar aan het einde van mijn project had ik dus uren gespreksmateriaal opgenomen, van mensen die op verschillende manieren omgaan met luchtvaart. Van de man die al zijn relaties stuk ziet lopen omdat hij nog het liefst met rust wordt gelaten in zijn simulator tot de passant op de luchthaven van Dallas die een uur lang reiservaringen met me deelde. Een vliegtuig blijkt zo veel meer dan een ijzeren vogel, er schuilt ook veel symboliek in. En omdat ik het gevoel had dat ik die gelaagdheid niet genoeg kon uitdrukken in mijn beelden, bevat het boek bij dit project ook dagboekfragmenten die ik bijhield over mijn ervaringen en ontmoetingen. Ik ga graag op zoek naar verhalen, in beeld en woord, en naar een balans daartussen.”

Thomas Nolf. © Damon De Backer