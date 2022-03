Fotoclub Knipoogje uit Roeselare organiseert 9de editie van hun Ooggetuige in De Spil

Nu het coronavirus wat van zich af laat weten, kan fotoclub Knipoogje uit Roeselare eindelijk weer z’n jaarlijkse voorstelling ‘Ooggetuige’ etaleren. Op zaterdag 12 en zondag 13 maart organiseert de club de negende editie in cultuurcentrum De Spil.

Knipoogje wil met z’n tentoonstelling vooral outsiders tonen hoe boeiend en divers de invullingen van fotografie als hobby kunnen zijn.

Foto’s van alle 86 leden werden gebundeld in aparte klankbeeldreeksen die vlot genoeg zijn voor oog en oor. De voorstellingen duren telkens twee keer 50 minuten en zijn toegankelijk voor iedereen.

Reserveren

‘Ooggetuige 9’ wordt tentoongesteld in zaal De Komedie op zaterdag 12 maart om 19.30 uur en op zondag 13 maart om 15 u. De voorstellingen zijn gratis, maar er kan ook een VIP-arrangement gereserveerd worden voor 8 euro per persoon. Daarbij krijg je een gereserveerde zitplaats, een bewaakte vestiaire, een programmabrochure, een knipolientje en een drink in het Teaterkafee. Groepen van vier kunnen een gezinskaart voor 25 euro reserveren.

Meer info over de voorstelling en hoe je kan reserveren, vind je op www.knipoogje.be.