Fotoclub Iris Aartrijke neemt je mee naar Cambodja, IJsland, Laos en de Chinese rijstvelden

Na twee jaar corona-onderbreking organiseert Fotoclub Iris Aartrijke opnieuw een digishow. Die heeft plaats op 21, 22, 28 en 29 januari in De Groene Meersen. “Onze digishow is vier keer te zien in het cultuurcentrum De Groene Meersen”, begint Jean Pierre Van Coillie.

“We tonen een aantal van de mooiste werken van de voorbije twee jaar, maar we trekken ook naar enkele bijzondere plekken in de wereld. Zo bezoeken we prachtige tempels en paleizen in Cambodja en trekken we naar de uitgestrekte grasvlaktes van Masai Mara en naar Amboseli, beiden in Kenia, waar we wild en meerdere kuddes olifanten aantreffen. We maken kennis met Yunnan, een streek die in China bekend is om de rijstterrassen en waar vrouwen nog traditionele kleding dragen. Voorts maken we ook een stop in de fenomenaal prachtige natuur van IJsland en geven we een inkijk in de cultuur van monniken en kloosters in Laos.”

Praktisch

De Iris Digishow is te zien op de zaterdagen 21 en 28 januari om 20 uur en op de zondagen 22 en 29 januari om 17 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij Iris-leden. Aan de deur betaal je 6 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen de show gratis bijwonen. (BC)

Tickets: Bertrand Vansteelandt (050 20 01 08), Jean-Pierre Van Coillie (050 20 81 44), bertrand.vansteelandt@telenet.be, van.coillie@telenet.be