Fotoclub Focidia wint cultuurtrofee Gulden Wiek: “We hebben een nauwe band met de gemeente”

De elfde editie van De Gulden Wiek, de tweejaarlijkse cultuurtrofee van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid, werd uitgereikt aan fotoclub Focidia, waarvan Marc Watteny de voorzitter is.

Een mooie bekroning voor Focidia, want de concurrentie was niet min. De andere genomineerden waren Paul Desmet van de NSB en steunpilaar in het parochiaal leven in Ruiselede, dichter Herman Leenders die eind vorig jaar de VWS-prijs ontving, de landelijke vrouwenbeweging Ferm en Heemkring Ruiselede, die al jaren archieven aanlegt voor de volgende generaties. Marc Watteny (73), een Ruiseledenaar in hart en nieren die sinds 2017 in Tielt woont, nam de prijs van 400 euro in ontvangst voor Focidia. “We zijn met onze fotoclub heel trots op deze onderscheiding. Het is een boeiend verhaal, onze nauwe band met de gemeente. De afgelopen jaren waren we steeds manifest aanwezig op de Molenfeesten met een prachtige expo en heel regelmatig maken we foto’s voor de gemeentelijke infokanalen. Een vruchtbare samenwerking”, opent de voorzitter. De club werd in 1970 opgericht en een jaartje later trad Marc toe. Vanaf 2010 is hij de voorzitter. “In de vijf decennia kende de vereniging ups en downs qua ledenaantal. In de jaren ‘90 was er een malaise, met de overgang van de klassieke analoge naar de digitale camera. Vanaf dan spreken we van een enorme boost, een popularisering van de draagbare camera. Sinds de digitalisering kan iedereen foto’s nemen, zelfs met de mobiele telefoon.”

Wij begeleiden, sturen bij, geven tips en wisselen ideeën uit

Geen school

“Elke maand op de derde vrijdag organiseren we onze vergaderingen in een lokaal van de sporthal. Wie bij ons toetreedt, heeft al enige bagage en passie voor de fotografie. We zijn immers geen school, laat dat duidelijk wezen. Wij begeleiden, sturen bij, geven tips en wisselen ideeën uit. Focidia is aangesloten bij het West-Vlaams Verbond voor Fotografie en Diakringen. Via die weg verwelkomen we wel eens een beslagen leraar fotografie”, vertelt Marc, die ook individueel deelneemt aan internationale wedstrijden en regelmatig in de prijzen valt. “Het is geen obsessie. Beweren dat ik altijd en overal de camera in de aanslag heb, is fout. Bij fotografie telt de cruciale gouden regel: gebruik je ogen en observeer. De kwaliteit en schoonheid van een foto zijn niet helemaal evenredig met de kwaliteit of de kostprijs van het materiaal. Hoe je ermee omgaat, het aanwenden van de technische mogelijkheden op het exacte moment, het object in de juiste positie waarnemen… dat is cruciaal voor kwaliteit. Voor mij is naturel het ordewoord, geen bizarre trucjes. Het object centraal plaatsen en het vastleggen in de natuurlijke habitat. Zoals deze”, hij toont foto’s op zijn laptop, “twee piepkleine ijsvogels of dit dansend ballet. Bij uitstappen doen zich ook opportuniteiten voor. Zoals die keer bij hotel Van der Valk in Nederland, waar ik spelende valken kon grijpen.” Zijn schat aan foto’s is heel gevarieerd, een beleving om te koesteren en te bewonderen. Die passie is de ultieme collectieve beleving van de Focidia-leden. (RV)

Info: focidia-ruiselede@telenet.be of 0475 82 85 44.