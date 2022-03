Foto Knokke-Heist pakt uit met nieuw werk van Frieke Janssens en Servaas Van Belle

Zaterdagmiddag opende in het cultuurcentrum Knokke-Heist de tentoonstelling Foto Knokke-Heist. Na Anton Corbijn in 2020 en nieuw fototalent in 2021 pakt Foto Knokke-Heist dit jaar uit met een duotentoonstelling van twee Belgische topfotografen.

“Van 26 maart tot 12 juni kan je in Cultuurcentrum Scharpoord terecht voor de opvallend geënsceneerde en prikkelende foto’s van Frieke Janssens en de bijzondere stalletjes in een mistig decor van Servaas Van Belle”, aldus schepen van cultuur Annie Vandenbussche.

“Beide tentoonstellingen stellen voor het eerst nieuw werk van de twee fotografen voor aan het grote publiek in Knokke-Heist en worden ook vergezeld van een publicatie, uitgegeven door Hannibal Books.”

Bestel alvast je ticket online en reserveer je tijdslot. Lukt het niet of ondervind je problemen? Neem dan contact op met één van de medewerkers van het cultuurcentrum op het nummer 050 630 430 (enkel tijdens de kantooruren). Tickets zijn ook te koop aan de deur.