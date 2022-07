Foto-expo Michiel Hendrickx in de Sint-Pieterskerk: een onvervalste liefdesverklaring aan De Panne

Fotograaf Michiel Hendryckx is geboren in Adinkerke en opgegroeid in De Panne. Na vijftig jaar kwam hij terug naar de plek waar hij opgroeide en trok er een jaar lang rond met zijn fototoestel en bovenal zijn unieke blik. Het resultaat van dit avontuur vertaalde Hendryckx in een eigenzinnig fotoboek.

In 104 beelden krijgen we een uniek beeld van De Panne en Adinkerke door de lens van Michiel, die daarvoor letterlijk stormen trotseerde en voor dag en dauw op pad ging. De bijhorende teksten maken het geheel compleet, met aparte beschrijvingen, interessante wetenswaardigheden en zijn ongezouten, eerlijke mening.

Het fotoboek is te verkrijgen bij Visit De Panne, tijdens de expo in de Sint-Pieterskerk en in de Standaard Boekhandel van De Panne en Koksijde. Voor 35 euro ontvang je een coffeetable book, in een high-end afwerking.

Van boek tot expo

Uit dit unieke fotoboek vloeide een boeiende foto-expo in de Sint-Pieterskerk voort. Een bijzondere locatie, aangezien Michiel hier opgroeide, om de hoek naar school ging en zelfs wekelijks met de school te biecht ging in deze kerk.

Afgelopen vrijdag werd het boek gelanceerd en de expo officieel geopend in het bijzijn van de fotograaf zelf, zijn compagnon de route Sylvia Van Peteghem – gewezen hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Gent, de burgemeester en schepenen van De Panne én heel wat prominenten, Pannenaars en Adinkerkenaars. Dit laatste was zowel voor Michiel als het lokaal bestuur heel belangrijk, omdat het een boek over én voor De Panne is.

Praktisch

De foto-expo is nog tot 6 november te bezoeken, bestaat uit 52 foto’s door Michiel Hendryckx, en is voorzien van teksten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De foto’s werden in hoge kwaliteit gedrukt en afgewerkt op dibond, in een formaat van 100 cm x 70 cm. Ze zijn stuk voor stuk te koop voor 850 euro. Maar we houden het, net als De Panne zelf, uniek: er wordt van elke foto slechts één exemplaar verkocht. (red)

De expo loopt van 25 juni tot 6 november. Elke dag van 14 tot 18 uur, behalve op maandagen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Adres: Sint-Pieterskerk, Kerkstraat 53. Meer info: www.depanne.be/michiel-hendryckx.