Flor Barbry’s Volkstoneel is terug met 33 voorstellingen

Begin maart 2020 speelde Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen uit Westouter haar laatste voorstelling. Met volle moed zijn ze in september herbegonnen aan de voorbereiding van het seizoen 2022-2023. Zaterdag start de ticketverkoop voor de eerste drie voorstellingen van De Nieuwe Moarte.

“Het stuk heet De Nieuwe Moarte, een komedie van Raymond Cogen, in een bewerking van Jos Mooren. De regie is in handen van Eddy Huys”, vertelt Roland Delannoy. “Op de planken krijgen we een traditionele cast te zien: Jos Mooren, Lies Barbry, Bert Bouve, Katrien Barbry, Katy Deveycx, Rita Mareco, Mario Worm en/of Eddy Huys en mezelf. Een verhaal uit de Westhoek, ergens aan de Schreve. Bij Loonwerken Danny Claerebout is de normale gang van zaken serieus verstoord geraakt. Zijn vrouw Rosa heeft immers lange tijd in het ziekenhuis moeten verblijven, na een ernstig ongeval. Bij haar thuiskomst is ze amper in staat om het huishouden naar behoren te doen en dus dringt extra huishoudhulp zich op. Bovendien raadt de vrouwelijke huisarts complete rust aan! Er komt dus een ‘nieuwe moarte’! Beetje bij beetje belandt het gezin Claerebout in woelig water. Gelukkig kunnen ze rekenen op huisvriend Eddy.”

Op zaterdag 5 november 2022 om 10 uur gaat in zaal Utendoale de voorverkoop van start voor de voorstellingen van zaterdag 10 december om 20 uur, zondag 11 december om 17 uur en maandag 12 december om 20 uur in Westouter in diezelfde zaal Utendoale. “Je wordt zaterdag vanaf 9 uur verwelkomd met een gratis kop koffie, een koekje, een gezellige babbel… Daarna kunnen vanaf 13 uur de resterende kaarten gereserveerd worden bij Katrien Barbry: 057 44 63 31.”

De voorverkoop voor de voorstellingen op vrijdag 3 maart, zaterdag 4 maart en zondag 5 maart 2022, verloopt op dezelfde manier, en gaat door op zaterdag 14 januari 2023 van 10 tot 12 uur in zaal Utendoale. “Er zijn dit seizoen niet vijf, maar zes voorstellingen in Westouter. Dat komt doordat het bestuur naar aanleiding van de veiligheid in de zaal en het zitcomfort het aantal toeschouwers per voorstelling wil beperken. Evenveel kijklustigen krijgen de kans om de voorstelling mee te maken en het zorgt meteen voor wat meer spreiding.”

Tournee

De tournee van het gezelschap uit Westouter gaat van start in Frans-Vlaanderen op zaterdag 19 november 2022 in Abele om 20 uur in zaal Au nouveau Tahiti, en de Frans-Vlaamse première volgt de dag nadien in Flêtre op zondag 20 november om 16.30 uur in de Salle des Fêtes, Route de Godewaersvelde. “Daarna volgt een tournee van 33 voorstellingen aan beide zijden van de frontieren. Meer info op www.volkstoneel.be onder de rubriek ‘Seizoen’”, aldus Roland, die opgelucht is dat de coronaperikelen van de voorbije jaren van de baan zijn.