Flip Kowlier stapt in het huwelijksbootje

Bon, wij gaan dus trouwen. Met deze korte boodschap op Instagram kondigden Flip Kowlier en zijn verloofde Katrien Vanderlinden aan dat ze in het huwelijksbootje stappen.

Goed nieuws vlak voor een fijne festivalzomer. De singer-songwriter, die ook lid is van ‘t Hof van Commerce en Ertebrekers, kondigde op Instagram aan dat hij gaat trouwen met Katrien Vanderlinden. Begin februari raakte het bekend dat ze een koppel vormden. Ook toen brachten ze het nieuws naar buiten via Instagram. Vanderlinden heeft al twee kinderen, met haar vorige partner Steven Van Herreweghe. Vanuit de redactie wensen we het koppel een fijn feest toe!