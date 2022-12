Zes nieuwe erfgoedfilmpjes in Collectie Cinema Royal in Wevelgem

De Collectie Cinema Royal, waarbij beelden uit het verleden worden afgewisseld met getuigenissen, is uitgebreid met zes nieuwe items. Jeugdclub Ten Goudberge, Wijkfeest Ter Walle, kasteel Grimaldi, Gullegem Koerse en de verdwenen bioscoopzalen in de gemeente passeren de revue. In een zesde film worden de spotlights gericht op volksfiguur Bernard Galle.

In heuse Festival van Cannes-stijl nodigde schepen Geert Breughe, voor de gelegenheid met vlinderdas, de genodigden uit op het Wevelgemse filmfestival. Niet echt een festival, wel de voorstelling van zes nieuwe filmpjes die zijn toegevoegd aan de Cinema Royal-collectie. “Met Cinema Royal, genoemd naar de bioscoop die het langst in het straatbeeld bleef en pas in 1982 werd afgebroken, houdt Wevelgem tal van herinneringen en thema’s levendig”, leidde Geert Breughe de avond in. “Het is belangrijk om deze vorm van lokaal erfgoed in deze snel veranderende tijden te koesteren en op film vast te leggen.”

Acteurs aanwezig

De nieuwe films werden gemaakt door De Videonauten en, in tegenstelling tot de eerste filmpjes die kort waren, duren de nieuwe elk zowat tien minuten. Koen D’Haene stelde ze een voor een voor, de acteurs, die massaal aanwezig waren, genoten vol spanning op de première van hun filmdebuut.

Na Gent-Wevelgem komt nu ook Gullegem Koerse aan de buurt in de categorie De Koers is van ons! Acteurs zijn Carlos Demeulenaere en oud-winnaars José Vanackere en Patrick Lefevere.

Wijkfeesten

Nog in Gullegem worden de schijnwerpers gericht op de wijkfeesten van Ter Walle. Interviews met Bernard Van Nieuwenhuyse, Cindy en Nancy Vandoorne en Eric Phyferoen worden afgewisseld met geweldige beelden uit het rijke verleden van het grootste en een van de laatste wijkfeesten in de gemeente. Erfgoed ten top! In Moorsele bracht de filmploeg een bezoek aan het kasteel Grimaldi waar kasteelheer Michel Bohé de geschiedenis vertelt van het vroegere rattenkasteel. Voor veel van de aanwezigen op de filmavond een eerste, verrassende kennismaking. Mede acteurs in deze film zijn EricVanhee, Koen Roelandt en Koen Germonprez.

Huwelijk in jeugdhuis

Cinema Royal richt ook de schijnwerpers op de geschiedenis van de cinema’s in Wevelgem. De Royal zelf, de Excelsior, De Plaza in Wevelgem en de Stella in Gullegem. Jacques Debrouwere herinnert zich levendig hoe zijn vader de oude projectoren moest bedienen. Renée Martheleur, Gilbert Neve en Cyriel Cottyn duiken met de kijkers in de pluchen zetels van weleer. Paul Leman neemt het woord in de vijfde film, tien minuten is veel te kort voor wat Paul kan vertellen over jeugdhuis Ten Goudberge. Te meer omdat ook Jan Vanwolleghem, voorzitter Dieuwert D’Haene en coördinator Hanne Callewaert eveneens heel wat te vertellen hebben. Elsy Delem ontroert als ze terugdenkt hoe ze er haar man Koen D’Haene leerde kennen. En er ook met hem huwde. Een 35 jaar oude huwelijksvideo in de jeugdclub, dat is evneens erfgoed.

Bernard Galle ten slotte is na Maria van den Bascule de tweede persoon die in de spotlights wordt gezet. Die twee hebben elkaar trouwens goed gekend. Dat Bernard ook elders zijn pintje ging drinken, getuigt Metje Lernou van de Cameo.

Volksfiguur

De ambtenaar, schepen van Burgerzaken, KSA-leider en amateur-toneelspeler was van vele markten thuis. Ook vrienden Jan Nuytten en Geert Verschuere beleefden veel plezier aan de volksfiguur die zelf enkele anekdotes – de minst pikante wellicht – op zijn eigen, schalkse manier vertelt.

De filmpjes zijn te bekijken in de Bib in het Park.