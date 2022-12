Zandvoorde in beeld en klank

In café Den Lustigen Boer vond zondag een filmnamiddag plaats, georganiseerd door leden van Iepermedia.

Het thema was een collage van het café- en bakkersleven, het tot stand komen van de Palingbeek en een zelfgemaakte film waarin kinderen de hoofdrol speelden. We zien de organisatoren Hubert Poullie en Willy Vandaele in het gezelschap van uitbater Patrick Dehem samen met gelegenheidsacteurs Rik Leplae en Norbert Holvoet. (ZB)