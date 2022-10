Xenia Inez uit Damme speelt een pikante rol in Zillion-film

Volgende week komt de langverwachte film over de legendarische nineties discotheek Zillion in de zalen. Wie alvast met spanning afwacht is fotomodel Xenia Inez uit Damme. “Ik speel een hoertje dat seks heeft met een onderzoeksrechter die met de beelden ervan gechanteerd wordt”, zegt Xenia.

Xenia Inez houdt wel van de camera. Zoveel is duidelijk voor wie een blik werpt op haar Facebook, Instagram en eigen website met portfolio. De van afkomst Knokse – die nu al enkele jaren in Damme woont – werkt in hoofdberoep bij een vastgoedkantoor, maar werkt ook heel wat professionele fotoshoots af. Ze is ambassadrice van AECars en poseert daarvoor bij luxueuze sportwagens. Daarnaast verkoopt ze ook nog eens een eigen naaktkalender. Xenia houdt echter niet alleen van de fotocamera, maar ook van het bewegende beeld.

Grote productie

“Ik heb een tijdje terug al een account aangemaakt op het castingplatform in the picture en zo werd ik door die mensen zelf gecontacteerd met de vraag of ik het zag zitten om te figureren in de film over de discotheek Zillion”, zegt Xenia. “Hoewel het over eerder kleine rolletjes gaat, was ik wel onmiddellijk enthousiast. Zillion is echt wel een grote productie met topacteurs, zoals Matteo Simoni die de rol van pornoproducent Dennis Black Magic speelt.”

Seksfeestjes

“Mijn eerste rolletje in de film speelt zich af in de jaren ‘80. Ik ben een vip-gast die op de rode loper van discotheek Carré loopt op het moment dat Frank Verstraeten, de latere uitbater van Zillion, de toegang geweigerd wordt. In mijn tweede rol, eigenlijk een figurantenrolletje, sta ik aan te schuiven om binnen te mogen in Zillion. Mijn derde rolletje is wel de speciaalste. Daarin speel ik een hoertje dat seks heeft met een onderzoeksrechter tijdens de zogenaamde Zundays at Zillion; de beruchte seksfeestjes waar naar verluidt veel prominenten gemaskerd aan deelnamen. Van de vrijpartij werden dan beelden gemaakt om de onderzoeksrechter mee te kunnen chanteren. Ik was natuurlijk wel wat zenuwachtig voor zo’n scène, maar mijn tegenspeler was heel professioneel en stelde me gerust. Hoewel die scène wellicht geen minuut duurt, zijn we toch wel een tweetal uur bezig geweest tot alles in orde was.”

Onder de indruk

De binnenopnames voor de reeks werden gemaakt in discotheek Kokorico in Lievegem doordat het interieur van de zaak en de belichting goed aansluiten bij de inrichting van Zillion destijds. “Ik was echt wel onder de indruk van alles wat er om me heen gebeurde. Er werden kosten noch moeite gespaard om de sfeer van de Zillion op te roepen. Na wat ik er allemaal van heb gehoord en heb gezien tijdens de opnames heb ik al dikwijls aan vrienden gezegd: Ik ben te laat geboren… In de jaren ‘90 was ik nog te jong. Anders had ik wel eens wat van die wilde feestjes willen meemaken. Dat zou helemaal mijn ding geweest zijn”, lacht Xenia. (PDV)