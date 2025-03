Wint deze Roeselarenaar straks een Oscar?

Johan Grimonprez uit Roeselare maakt komende zondagnacht kans op de Academy Award voor Beste Documentaire. Voor deze verhalenverteller is zo’n beeldje evenwel niet het allerbelangrijkste. “Het is zelfs een beetje absurd.”

In Hollywood worden komende zondagnacht de Academy Awards uitgereikt, bij het breder publiek bekend als de Oscars. In de categorie Beste Documentaire duikt daar straks ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ op. In deze docu zien we hoe de Belgische overheid en de CIA er in de jaren 60 alles aan deed om de macht in Congo te behouden. Dat deden ze onder meer door jazzmuzikanten in te schakelen. De film werd geregisseerd door Johan Grimonprez met roots in Roeselare. De film maakt al meer dan een jaar furore op allerlei filmfestivals, waar hij regelmatig in de prijzen valt.

Kroon op het werk

Zo’n Oscarbeeldje is voor veel makers dan ook de ultieme kroon op het werk. Maar Johan ziet het anders, zo vertelt hij aan Focus Knack. “Ik moet met die Oscars altijd een beetje lachen. De Oscar voor documentaire wordt er op het einde een beetje bij gezwierd. Zelfs de Oscars voor kostuums en maquillage gaan voor. Het is een beetje absurd. De documentaire is een stiefkind dat ze enkele jaren geleden nog wilden verstoten.”

Een beeld uit de docu. © GF

Grimonprez had zijn Oscar-nominatie niet verwacht, gat hij verder. “Mijn film paalt aan het experiment. Maar mensen gaan op in de muziek en de eigenzinnigheid van de vertelling. Via mond-tot-mondreclame bereiken we wereldwijd een groot publiek. Ook in Afrika. Dat er in Congo piratenversies in omloop zijn, vind ik een groot compliment.”

Als hij wint, wil hij naar eigen zeggen ook de aandacht vestigen op de oorlog in Oost-Congo, en ook zijn collega’s mee op het podium roepen.