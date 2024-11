Willem (21) en Jelle (20) vertonen hun eerste langspeelfilm ‘The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse’

‘The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse’ is een langspeelfilm geschreven en geregisseerd door Willem De Vos (21) uit Kuurne. Met de hulp van jeugdvriend Jelle Adyns (20) uit Kortrijk vertonen de jonge filmmakers hun eerste sciencefictionfilm van 92 minuten op twee speeldata in de Howest-campus The Penta.

Bekijk de trailer van The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De eerste creatieve samenwerking tussen Willem De Vos en Jelle Adyns dateert al van meer dan tien jaar geleden. “In onze kinder- en tienerjaren maakten we korte sketches op YouTube. Enkele jaren terug zeiden we tegen elkaar dat het wel zou leuk zijn om opnieuw iets te beginnen. Ergens in de zomervakantie na het vijfde middelbaar begon ik te schrijven aan het script van The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse”, zegt Willem, die intussen in zijn derde jaar Web Development & Design aan de Howest zit. Hij schreef ook de muziek voor de film.

Liefde voor eighties

The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse gaat over de halfbroers Finn Jacob Leigh (Jelle Adyns) en Wesley Jane Miller (Willem De Vos) die een band proberen op te richten. Ze ontmoeten Roxanne (Sarah Six) en komen via haar terecht in een andere mysterieuze dimensie waar de gestoorde dictator Glarfius (Callum Stamp) heerst. Kunnen de tienerjongens de wereld redden of is het multiversum voor eeuwig gedoemd?

Willen en Jelle maakten hun eigen special effects, waaronder een toiletruimteschip © Crazy Ghoul

“Het verhaal speelt zich af in de jaren 80, mijn favoriete filmperiode. Denk aan Back to the Future, Ghostbusters en Bill & Ted. Je voelt dat die films gemaakt zijn uit passie. Qua stijl wou ik echt zoveel mogelijk naar de eighties: kleurgebruik, humor, muziek, camerastandpunten, manier waarop we acteren, het Engels waarin we spreken. Je zou niet mogen zien dat de film nu gemaakt is. Dat helpt ook wel met het budget dat we maar hadden (lacht). Dit is absoluut een lowbudgetfilm, gemaakt met 5.000 euro. Het vraagt veel doorzetting en koppigheid.”

‘The Clashing Elements: Saviors of the Multiverse’ wordt op zondag 1 december om 18.30 uur en op zaterdag 7 december om 19.30 uur vertoond in de aula van The Penta. Bij groot succes worden meer datums toegevoegd. Een ticket kost 10 euro. Meer info op www.crazyghoul.com/theclashingelements.