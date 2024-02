‘Wil’ wint Ensor voor Beste Film

De kaskraker ‘Wil heeft zaterdagavond op het Gala van de Ensors in Oostende de prijs voor Beste Film gewonnen. De film van regisseur Tim Mielants gebaseerd op het boek van Jeroen Olyslaegers won in totaal zeven Ensors. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam de Ensor uitreiken.

Naast Beste Film kreeg ‘Wil’ ook de Ensor voor Beste Scenario Film: Carl Joos, Beste D.O.P.: Robrecht Heyvaert, Beste Regie Film: Tim Mielants, Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Film) supported by PlayRight: Stef Aerts en Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol (Film): Jan Bijvoet en Beste Film.

“Toen we aan de film begonnen, was er van oorlog weinig sprake, maar intussen is dat veranderd. De film is daarmee zeer actueel geworden”, klonk het bij de producenten van de film.

‘Wil’ vertelt het aangrijpende verhaal twee vrienden bij de Antwerpse politie in de Tweede Wereldoorlog. Omdat de film het meeste aantal bezoekers naar de bioscoop lokte in 2023, kreeg hij ook de Box Office Award.

“Tim, wat jij hebt gedaan met dit verhaal is ongelooflijk. Dus ik wil graag nog een applaus voor Tim”, zei acteur Mateo Simoni.