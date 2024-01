West-Vlaams talent gespot bij de genomineerden voor De Ensors 2024

Beste Documentaire (Film)

Broken View – Hannes Verhoustraete

How Do You Spell Home?- Louisiana Mees-Fongang

Iraq’s Invisible Beauty – Jurgen Buedts, Sahim Omar Kalifa

The Pasha, My Mother and I – Nevine Gerits

Planeet B – Pieter Van Eecke





Beste Documentaire (Serie)

Boris – Koen Warlop, Raf Berghmans, Jan Reymen, Jeroom Snelders

Godvergeten – Ibbe Daniëls, Ingrid Schildermans

Mirakel n°71 – Nathalie Basteyns, Bieke Pillen

Shalom allemaal! – Diederik Van den Abeele

Weg naar werk – Annabel Verbeke, Frederik Nicolai





Beste Kortfilm

Klette – Michael Abay

The Miracle – Nienke Deutz

As If It Could – Ada Güvenir

Beautiful Men – Nicolas Keppens

Bijzonder buitengewoon – Sarah van Dale





Beste Animatie

BIM

Hamsters

Knor

Mush-Mush

Titina





Beste Jeugdfictie

#LikeMe s4

3Hz s3

Hacked s2

Liefdestips aan mezelf

wtFOCK: ADA





Beste Geluid

Eddy De Cloe – Wil

Wim Frenssen, Bart Vanvoorden – F*** You Very, Very Much s2

Bart Martens – Ferry: de serie

Geert Vlegels, Pedro Van der Eecken – Het smelt

Arne Winderickx, Matthias Hillegeer – 1985





Beste Muziek

Stijn Cole – Rough Diamonds

Bjorn Eriksson – Het smelt

Geert Hellings – Wil

Johnny Jewel – Holly

David Martijn, Jeroen Swinnen – 1985





Beste Scenario Fictie (Serie)

Roel Mondelaers, Nele Meirhaeghe – De twaalf: de Assepoestermoord

Bert Scholiers – F*** You Very, Very Much s2

Leander Verdievel, Sara Theunynck, Zita Theunynck, Hilde Pallen, Astrid Van Keulen – De club

Willem Wallyn – 1985

Luk Wyns, Nele Vandael – Knokke Off





Beste Scenario (Film)

Veerle Baetens en Maarten Loix – Het smelt

Bas Devos – Here

Wendy Huyghe, Jean-Claude van Rijckeghem – Zeevonk

Carl Joos – Wil

Fien Troch – Holly





Beste Art Direction

Kurt Loyens – Arcadia

Kurt Rigolle, Anna Maes – F*** You Very, Very Much s2

Hendrik Van Kets – Rough Diamonds

Bart Van Loo – Wil

Stijn Verhoeven – 1985





Beste Make-up

Fabienne Adam, Carina Smeekens – 1985

Labhise Allara Mandango Ciratu – Knokke Off

Esther De Goey – Rough Diamonds

Liesbet Fijalka – F*** You Very, Very Much s2

Kaatje Van Damme – Wil





Beste Kostuum

Vanessa Evrard – Rough Diamonds

Sophie Van den Keybus – 1985

Jutta Smeyers, Sofie Callaerts – Arcadia

Manu Verschueren – Het smelt

Charlotte Willems, Valerie Le Roy – Wil





Beste Regie (Film)

Sahim Omar Kalifa – Baghdad Messi

Bas Devos – Here

Veerle Baetens – Het smelt

Fien Troch – Holly

Tim Mielants – Wil





Beste Regie Fictie (Serie)

Kaat Beels – De twaalf: de Assepoestermoord

Wouter Bouvijn – 1985

Tom Goris – Knokke Off

Bert Scholiers – F*** You Very, Very Much s2

Rotem Shamir, Cecilia Verheyden – Rough Diamonds





Beste D.O.P.

Tom Bonroy, Pieter Van Alphen – Knokke Off

Robrecht Heyvaert – Wil

Frank Van den Eeden – Holly

Jordan Vanschel – De twaalf: de Assepoestermoord

Wim Vanswijgenhoven – 1985





Beste Montage

Bert Jacobs – Wil

Nico Leunen – Holly

Helena Overlaet-Michiels – F*** You Very, Very Much s2

Pieter Smet – 1985

Koen Timmerman, Gert Fimmers – Ferry: de serie





Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Film)

Stef Aerts – Wil

Annelore Crollet – Wil

Charlotte De Bruyne – Het smelt

Cathalina Geeraerts – Holly

Rosa Marchant – Het smelt





Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol (Film)

Ruth Becquart – The Chapel

Jan Bijvoet – Wil

Robby Cleiren – Holly

Anemone Valcke – Aller/Retour

Dirk Roofthooft – Wil





Beste Acteerprestatie Hoofdrol – Fictie (Serie)

Aimé Claeys – 1985

Robby Cleiren – Rough Diamonds

Tijmen Govaerts – 1985

Ini Massez – Rough Diamonds

Pommelien Thijs – Knokke Off





Beste Acteerprestatie Ondersteunende rol – Fictie (Serie)

Titus De Voogdt – 1985

Anemone Valcke – De twaalf: de Assepoestermoord

Peter Van den Begin – 1985

Tom Vermeir – 1985

Marie Vinck – Rough Diamonds





Beste Fictie (Serie)

1985

De club

De twaalf: de Assepoestermoord

Ferry: de serie

Knokke Off





Beste Film

Here

Het smelt

Holly

Wil

Zeevonk





Telenet Publieksprijs

Aller/Retour

Baghdad Messi

Here

Het smelt

Holly

Luka

Noise

The Chapel

Wil

Zeevonk