Welkom in Barbieland: de hype slaat toe in Kinepolis Kortrijk tijdens avant-première

Onder ´Kinepolis XXL! Mag het een beetje meer zijn?´ werd de ruimte ter hoogte van zaal 10 van Kinepolis Kortrijk helemaal in Barbiethema omgetoverd voor de avant-première van ‘Barbie – She’s everything. He’s just Ken.’.

360 tickets werden verkocht, gelijk aan de volle capaciteit van de zaal. De Barbiefans, waarvan het overgrote deel zich in thema had verkleed, kregen bij het binnenkomen een roze visor en mochten indien gewenst poseren in een levensgrote Barbiedoos voor de foto. “Kinepolis XXL! was vroeger de maandelijkse ‘Ladies at the Movies’, maar omwille van diversiteit werd het concept aangepast. Afhankelijk van de film organiseren we nu thema-avonden. ‘Ticket To Paradise’ was bijvoorbeeld een Hawaï thema, met ‘The Little Mermaid’ werd Kinepolis omgetoverd in een onderwaterwereld. Het is leuk om te zien hoe mensen met hun outfits daar echt in opgaan. Voor 20,95 euro zijn er naast de film ook nog verschillende leuke belevingen en een goodiebag. Dinsdagavond bevat die bijvoorbeeld een armbandje van My Jewelry, drankjes, snacks, kortingsbonnen en metalen rietjes”, vertelt general manager Arno Deckmyn.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De bezoekers kregen een glaasje cava, cola zero of water en een Magnum pint ijs ‘Double Gold Caramel Billionaire’. Op de tafels stonden chips, roze M&M’s, marshmallows en snoepjes. Tijdens de receptie konden de aanwezigen de standjes bezoeken van Upper at home, Glowin´k en Herbalife.

Daarnaast was er ook een photobooth met green screen. “Voor de start de film spelen de aanwezigen nog een quiz met Kahoot! in de zaal. De winnaar gaat naar huis met een Bongobon en een bon voor de wellness. De tweede prijs is een Barbiepop en de persoon op de derde plaats krijgt een cadeautje van partner Upper at home”, licht box office manager Nina Verougstraete toe.

Ideale afterwork

Laura Bauwens (25) en Delphine Vandeputte (33) grepen de gelegenheid aan om een afterwork te organiseren met de collega’s. “Er werken veel vrouwen bij Volcke Aerosol Company dus het was een ideaal uitstapje voor onze laatste werkweek. De meeste van ons zijn al de hele dag verkleed in het roze. Het Kinepolis XXL-gegeven geeft een extra dimensie aan de film”, vertelt Laura.

“Vooral de nostalgie van vroeger spreekt me aan. Ik had vroeger alles van Barbie. De film is een enorme hype, dus ik heb wel hoge verwachtingen, maar wil tegelijk de film gewoon op me laten afkomen en me laten verrassen door het verhaal want ze geven nog niet veel vrij. Ik ben alvast grote fan van Margot Robbie, Ryan Gosling en de regisseur Greta Gerwig”, vult Delphine aan.