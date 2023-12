Waregemnaar Wannes Destoop mag Filmfestival Oostende openen met Holy Rosita

Langspeelfilm Holy Rosita mag in februari het Filmfestival van Oostende openen, en speelt daarna in de Vlaamse bioscoopzalen. Schrijver en regisseur van de prent is uitgeweken Waregemnaar Wannes Destoop. Hij regisseerde eerder al de tv-serie Albatros, en leidt momenteel de opnames voor de nieuwe Ferryfilm in goede banen. “Mijn film in de bioscopen… dat voelt fantastisch en tegelijk enorm spannend.”

Destoop begon zijn middelbare schoolcarrière in het College in Waregem, en trok daarna naar het Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Afronden deed hij in Oudenaarde. “Drie scholen, jawel. Laat ons zeggen dat ik allesbehalve de perfecte leerling was, en misschien wat ‘rebels’. Om het woord vervelend niet te moeten gebruiken”, lacht Destoop. “Wiskunde en zo van die vakken boeiden me allemaal niet zo erg, dus was ik ook niet écht gemotiveerd.”

Filmopleiding

Dat werd helemaal anders toen hij film ging studeren. “Dankzij een uitstap met school voor de lessen esthetica belandden we op een soort ‘film’-festival in Duitsland waar we filmmakers en regisseurs konden ontmoeten. Hen vol passie horen vertellen over hun vak, heeft mij ook in die richting geduwd. Ik trok na het middelbaar naar het KASK in Gent. Vooral voor de praktijklessen was ik heel gemotiveerd, en deed ik echt wel keihard mijn best. Misschien dat mijn leerkrachten van in Waregem wat verrast zijn, nu. Maar ik hoop vooral een beetje trots.”

Na zijn filmopleiding kon Destoop meteen aan de slag ‘op de set’. “Eerst met kleinere opdrachten, uiteraard”, vertelt hij. “Reclamefilmpjes regisseren, bijvoorbeeld, of bij een groot project het onderdeel figuranten regisseren. Ik kon op die manier meteen leven van wat ik graag deed, en ik heb ook veel bijgeleerd in die periode.”

Het ruime publiek hoorde voor het eerst iets van Destoop in 2011, toen hij het Filmfestival van Cannes haalde met zijn kortfilm Badpakje 46, en daar ook de prijs van de jury voor de kortfilm voor kreeg. In 2021 kon Vlaanderen genieten van de serie Albatros. Destoop regisseerde die niet alleen, maar bedacht die ook, samen met acteur Dominique Van Malder.

Eerste langspeelfilm

Met zijn eerste langspeelfilm Holy Rosita, die in februari uitkomt, breekt een nieuwe fase aan in Destoops carrière. Het wordt de openingsfilm van Filmfestival Oostende, en daarna zal de prent ook te zien zijn in de Vlaamse bioscopen. “En daar ben ik inderdaad wel bijzonder enthousiast over”, zegt Destoop. “Dat mijn film in bioscopen zal spelen, is toch wel fantastisch en magisch. Dat mensen een ticketje kopen om naar een film te gaan kijken, dat is toch een gans ander gevoel dan televisiewerk, dat iets ‘vluchtiger’ aanvoelt.”

Humor en hoop

Holy Rosita vertelt het verhaal van een 38-jarige goedlachse en graag geziene vrouw. Ze heeft een grote kinderwens, maar haar dichte omgeving vindt het onverantwoord dat zij, die met moeite voor zichzelf kan zorgen, een kindje zou krijgen. Dan wordt ze plots zwanger, en besluit ze haar zwangerschap verborgen te houden. De film doet nadenken over wat normaal is. Wie bepaalt wat normaal is? Mag de maatschappij bepalen wie kinderen mag krijgen en wie niet? Wie zijn wij om te zeggen wie voldoende capabel is en wie niet? Dat is eigenlijk het uitgangspunt.”

“Hoop dat ik er veel mensen mee kan bereiken en ontroeren”

Een ontroerend verhaal, maar met humor en hoop. Mijn kijkers mogen niet met een zwaarmoedig gevoel de bioscoop buiten wandelen. Dat is ook iets dat ik altijd belangrijk vind, dat er hoop zit in wat ik maak. Dat ik meningen kan veranderen, dingen bespreekbaar kan maken, dingen in beweging kan brengen. Dat is mijn hoofddoel, en de reden waarom ik graag doe wat ik doe.

Ik ben niet alleen ongelooflijk blij met deze stap, het is tegelijk ook bijzonder spannend. Het is ‘uit mijn handen’, de film is klaar, ik kan er niets meer aan veranderen. Ik hoop dat ik er veel mensen mee kan bereiken en kan ontroeren, en dat er misschien wel wat buzz rond komt.”

Ferry

Intussen is Destoop al bezig met het volgende project: hij regisseert de volgende Ferry-film. Het productiehuis had hem opgemerkt door de televisieserie Albatros. “Uiteraard vind ik ook dit de max”, zegt Destoop. “Los van het feit dat dit een gekender project is, vind ik het zelf vooral tof dat het project me uit mijn comfort zone brengt. Als ik zelf iets schrijf, dan gaat dat over zaken dichtbij mezelf. Ik breng kleinere verhalen met diepmenselijke emoties, zonder dat daar dan echt een supergroot iets mee gepaard gaat. Dan is een actiethriller die zich afspeelt in het drugsmilieu toch wel iets verder van mijn leefwereld.” (Joyce Mesdag)

De release van de film is op 26 januari op het Filmfestival, daar zijn nog tickets voor te koop. Meer info op www.filmfestivaloostende.be/nl.