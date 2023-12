Wannes Destoop lost trailer ‘Holy Rosita’, dat Filmfestival Oostende opent

Regisseur Wannes Destoop stelt binnenkort zijn nieuwe film voor op het Filmfestival Oostende. ‘Holy Rosita’ vertelt het indringende verhaal van een vrouw met een vurige kinderwens.

Binnen anderhalve maand kan je al gaan kijken naar Holy Rosita in Oostende, maar de rest van Vlaanderen moet nog wachten tot 14 februari. Holy Rosita vertelt het verhaal van de goedlachse, graag geziene Rita die een vurige kinderwens heeft. De mensen rond haar vinden dit onverantwoord omdat ze amper voor zichzelf kan zorgen. Wanneer Rosita toch zwanger wordt, besluit ze het geheim te houden.

Regisseur Wannes Destoop, met roots in Waregem, maakte eerder al de VRT/CANVAS – reeks Albatros en won in 2011 de Juryprijs op het Filmfestival van Cannes met de kortfilm Badpakje 46. Ook zijn kortfilm Billy the Bully werd meermaals internationaal bekroond.

Janne Desmet acteert én schrijft

Nieuwkomer Daphne Agten vertolkt op zichtbaar fenomenale wijze Rosita en wordt daarin bijgestaan door o.a. Delfine Bafort, Mieke De Groote, Janne Desmet en de jonge Cilou David. Het scenario schreef Destoop samen met ‘Albatros’-collega’s Tom Dupont en actrice Janne Desmet.

De productie ligt dan weer in handen van De Wereldvrede, het productiehuis dat al Bevergem, Albatros, Cargo en Roomies onder hun dak heeft.

Bekijk hieronder de trailer: