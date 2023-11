Vijf inspirerende ‘Food Films’ te zien in Oostende in november

In november pakt stad Oostende – in samenwerking met verschillende partners – uit met vijf ‘Food Films’. De films inspireren hoe voedsel produceren op een ecologische en sociaal rechtvaardige manier mogelijk is. De toegang is gratis. De films zijn te zien op 14, 16, 17, 24 en 30 november, telkens op een andere locatie.

De Food Films werden geïnitieerd door Voedsel Anders Vlaanderen, een vereniging van organisaties die samen ijveren voor agro-ecologie. Agro-ecologie zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid. Na de films kunnen de deelnemers nablijven voor een nabeschouwing. Inschrijven is niet nodig. (HH)

Info en/of trailers van alle films vind je op www.oostende.be/foodfilms