Vierhonderd fans wonen seizoensfinale van Twee Zomers bij tijdens Filmfestival Oostende

Er werd gelachen én gehuild tijdens de vertoning van de twee laatste afleveringen van ‘Twee Zomers’ op het filmfestival. 400 fans en genodigden moeten de ontknoping nog tot 13 maart geheim houden.

Auteurs Paul Baeten Gronda en Tom Lenaerts woonden samen met acteurs Kevin Janssens, Ruth Becquart, FFO-master Koen De Bouw en de acteurs die de jonge versie spelen van de personages de twee slotafleveringen bij.

De aankomst op de rode loper was wel wat chaotisch maar toonde wel hoe populair de zondagavondreeks van Eén is. Tijdens de vertoning werd er veel gelachen maar het was toch het verrassende einde in de laatste aflevering die voor heel wat emotie zorgde.

Twintig minuten wenen

Actrice Jennifer Heylen zat in de zaal en bekende nadien: “Het meisje dat naast me zat was aan het huilen.” Ook bedenker en regisseur Tom Lenaerts was na de vertoning onder de indruk.

“De laatste 20 minuten was ik aan het wenen. Uiteraard ken ik het einde en ik kijk er als een rationele mens naar maar ik was aan het wenen uit pure dankbaarheid. Telkens ik er naar kijk is het een trip naar alle inspanningen van al die mensen en hoe ze zich met hart en ziel gesmeten hebben. Het klinkt eenvoudig maar het is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen als mensen zich zo overgeven en zo kwetsbaar opstellen.”

Op zondag 6 en 13 maart kan men op Eén kijken naar de ontknoping.

(efo)