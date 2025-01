Verovert Thibaud Dooms (24) uit Stasegem straks Hollywood? Acteur staat met sterren als Kristen Dunst en Keanu Reeves op de set van Oscarwinnende regisseur

Straf! Thibaud Dooms uit Stasegem, die eerder al indruk maakte met zijn hoofdrol in ‘Skunk’, werd al ‘de nieuwe Matthias Schoenaerts genoemd, maar hij zou het ook wel eens effectief kunnen worden. Momenteel staat hij op de set in Boedapest voor een film van Oscar-winnaar Ruben Östlund.

De zevende film van Östlund is een duistere satire en speelt zich af op een lange vlucht tussen Engeland en Australië. Het entertainmentsysteem faalt en de passagiers worden gedwongen om de verschrikking van verveling onder ogen te zien. Het project wordt opgenomen in de Hongaarse hoofdstad van januari tot en met mei 2025. De set is gebouwd rond een echte Boeing 747, die speciaal voor het project verworven werd.

Thibaud Dooms brak vorig jaar door bij het grote publiek door zijn hoofdrol in Koen Mortiers ‘Skunk’ van het productiehuis CZAR, die meer dan 70.0000 bezoekers wist te trekken naar de Belgische bioscoopzalen. Hij werd daarna geselecteerd voor de Shooting Stars, een selectie van tien opkomende Europese acteurs die tijdens het Filmfestival van Berlijn aan het publiek en aan de internationale pers en filmindustrie worden voorgesteld. Zijn vertegenwoordiging laat weten dat Thibaud een bijzondere bijrol heeft in de film.

Keanu Reeves

Eerder werd de casting van Hollywoodsterren als Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Samantha Morton en Tobias Menzies bekendgemaakt. Nu de opnames zijn begonnen, zijn Thibaud Dooms samen met Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Sanna Sundqvist, Elle Piper, Tea Stjärne en de Zweedse kunstenaar Benjamin Ingrosso ook bekendgemaakt als onderdeel van de cast..

Het project markeert Östlunds tweede Engelstalige film en zevende speelfilm na ‘The Guitar Mongoloid’ (2004), ‘Involuntary’ (2008), ‘Play’ (2011), ‘Force Majeure’ (2014) en zijn twee Gouden Palm-winnaars, ‘The Square’ (2017) en ‘Triangle of Sadness’ (2022).