Verbroedering met Saint-Victor heeft wind in de zeilen: Verbroederingscomité Roesbrugge vertoont film op vrijdag 27 januari

Op vrijdag 27 januari om 20 uur organiseert het Verbroederingscomité Roesbrugge-Haringe een filmavond in de kerk van Roesbrugge waar de film ‘Qu’est-ce qu’on a tous fais au bon Dieu’ wordt vertoond. Begin april vertrekt alvast het oudste nestje van basisschool De Krekel weer voor enkele dagen naar Saint-Victor, waar de jumelage ook wind in de zeilen krijgt.

De verbroedering tussen Roesbrugge-Haringe en Saint-Victor de Buthon begon tientallen jaren geleden toen er in beide dorpen nog Hoevefeesten waren. In Roesbrugge zag men dat er ook een dergelijk groot feest was in Saint-Victor en de banden werden gelegd om een verbroedering te krijgen tussen beide dorpen. De Hoevefeesten waren effectief het bindmiddel tussen beide gemeenschappen, waarbij het ene jaar naar de feesten in Frankijk werd getrokken en het volgende jaar kwamen de Franse vrienden naar het IJzerdorp.

“Maar door de jaren heen kwam er niet alleen een gewoonte, maar ook de organisatie van het jaarlijks hoevefeest in zowel Roesbrugge als in Saint-Victor verdween. Het werd een zoeken en aftasten om niet alleen aan de nodige financiële middelen te geraken, maar vooral ook om de inwoners van beide dorpen zich te blijven engageren om de verbroedering in ere te houden. En dat ging in beide dorpen niet zo makkelijk. Zeker in Roesbrugge was er ook een zekere terughoudendheid, want zonder centen kan er niet gewerkt worden aan iets dergelijks”, klinkt het bij Bart Recour.

“Tien jaar terug werd de verbroedering dan eindelijk officieel gemaakt waardoor er eindelijk kon genoten worden van subsidies. Voordien wist men in Poperinge eigenlijk niet dat er een verbroedering was tussen ons IJzerdorp en Saint-Victor. Als lid van het Feestcomité kwam ikzelf in contact met de verbroedering en nu we de laatste tien jaar weer een nieuw eland hebben gevonden, wordt de interesse bij onze mensen ook weer groter om deel te nemen aan de jumelage. De goesting wordt weer groter. Gelukkig behouden we wel de meeste van onze gastgezinnen van vroeger en hopelijk komen er ook weer bij wanneer straks rond de Hopfeesten in Poperinge, de mensen uit Saint-Victor de Buthon hopelijk weer naar Roesbrugge afkomen.”

“We kunnen als verbroederingscomité evenwel niet genoeg benadrukken hoe onze voorzitter Roger Benauwt zich zo heeft ingezet om de jumelage niet alleen te laten overleven, maar vooral ook om ze nieuw leven in te blazen. Zeker nu de school ook effectief deelneemt aan de uitwisseling, lijkt ook de toekomst bij ons verzekerd”, is Bart Recour zeker dat de verbroedering tussen Roesbrugge en Saint-Victor weer de wind in de zeilen heeft.

Nest 3 tijdens Paasvakantie naar Saint-Victor

Sinds de verbroedering weer de volop draait tussen Roesbrugge en Saint-Victor, laat ook basisschool De Krekel zich gelden. Straks tijdens de Paasvakantie trekt een groep kinderen van nest 3 met het 5de en 6de leerjaar weer voor drie dagen op bezoek in dit Franse verbroederingsdorpje. Daar staan alvast weer heel wat leuke en leerrijke activiteiten op het programma.

“Voor de kinderen en hun begeleiders is het alvast een unieke belevenis, waarbij Roger Benauwt tijdens de busreis onderweg al heel wat info doorgeeft, en dan volgt er nog heel wat in Saint-Victor en omgeving zelf. Daar trekken de kindjes van de vele kleine dorpjes meestal naar verschillende buurdorpen om daar het volledig lager onderwijs te doorlopen. Zowel voor de kinderen, de ouders als de begeleiders, is deze tweejaarlijkse reis wel een grote verrijking. En dan hopen we natuurlijk dat de Franse kinderen zoals beloofd, binnenkort ook eens afkomen naar Roesbrugge”, ziet Bart Recour de toekomst van de jumelage alvast bijzonder positief tegemoet

Film in de kerk

Op vrijdag 27 januari om 19.45 uur start de filmavond in de kerk van Roesbrugge. Eerst worden nog beelden vertoond van de Perchestreek met Saint-Victor, waar de schoolkinderen naartoe trekken. Om 20.00 uur is er de vertoning van de Franse kaskraker ‘Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?’ met Nederlandse ondertiteling. De toegaég bedraagt 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen tot en met het 6de leerjaar. Alle info over de film is te vinden via Cine Ghybe op de site van Poperinge. Tijdens de film worden er ook zakjes met Lotus-koekjes verkocht voor de prijs van 9,50 euro en dit ten voordele van de reis van de schoolkinderen tijdens de Paasvakantie.