Van ‘Zillion’ tot ‘De Zonen van Van As’, Wouter Bruneel is alomtegenwoordig: “Enkele gekneusde ribben op set”

Sinds deze week kan je in de bioscoop terecht voor ‘De Zonen van Van As: De Cross’, met onder meer acteur Wouter ‘Bambi’ Bruneel. Voor de acteur was het een druk jaar en ook 2023 belooft goedgevuld te worden. “De passie blijft, maar het is hard werken.”

Meer dan tien jaar geleden ging de komische reeks De Zonen van Van As van start op VTM, dat na vijf seizoenen nu eindigt met een langspeelfilm in de bioscoop. Sinds het derde seizoen is Wouter Bruneel een vaste waarde als Jan Bambi Baels. “Die rol zit intussen in onze vingers, het was dan ook een plezier om op de set te staan”, aldus Wouter.

Bovendien deed hij dat aan de zijde van Maaike Cafmeyer. “Ze is al jaren een goede vriendin. Het is dan ook wat wennen dat we een koppel moeten spelen, maar het is echt heel geestig. Ook om te zien op het scherm. Ik hoop oprecht dat er heel wat mensen gaan kijken.”

Want dat Wouter zich smijt, is een understatement. “Meer nog, een bepaalde achtervolgingsscène was zo intens dat ik er zelfs een paar gekneusde ribben aan overhield.”

Wouter zat het afgelopen jaar allerminst stil. Zo duikt hij ook even op in die andere bioscoopfilm Zillion en is hij straks weer te zien in Onder vuur. Maar ook op de theaterplanken was het een vruchtbaar 2022. Niet alleen had hij een nominatie beet voor een theaterprijs van de Acteursgilde, maar ging hij ook in première met de voorstelling Once Upon a Time in de Westhoek, aan de zijde van Sebastien Dewaele. Wie het geluk had om een van de uitverkochte voorstellingen te zien, zal alleen maar kunnen beamen dat Wouter iedereen van zijn sokken blaast.

Arne Sierens

Momenteel is Wouter volop aan het repeteren voor Politie + Dieven, een nieuw stuk van Arne Sierens, dat eind januari in première gaat in CC De Steiger in Menen. In juni speelt hij dan weer Once Upon a Time in de Westhoek in Gent, maar touren doorheen Vlaanderen zit er pas in vanaf 2024. Ook al omdat er wellicht nog een derde seizoen van Onder vuur tussen komt.

“Volgend jaar wil ik in elk geval mezelf heroriënteren. Nieuwe zaken ontdekken, onderzoeken en uitproberen. Tussen die twee voorstellingen werk ik alvast aan een nieuw project van Arne Sierens. Dat is op zijn zachtst gezegd uitdagend, want het is geen geheim dat onze sector het lastig heeft. Bepaalde uitspraken van politici doen er in elk geval geen goed aan. Meer nog: er gaat een heel duidelijke minachting van uit terwijl theater en cultuur tout court echt ontzettend belangrijk is. Maar ik laat het in elk geval niet aan mijn hart komen. De passie en liefde voor het vak blijft, net als de bron aan ideeën, maar het blijft hard werken en op alle centen letten.”

‘De Zonen van Van As: De Cross’, nu in de bioscoop.