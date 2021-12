Van oud naar nieuw in kunstencentrum Buda

In kunstencentrum Buda kan je het jaar in schoonheid eindigen want de cultuursector mag nu toch de deuren openen.

De Silvester Night op 31 december heeft niet plaats, wel een alternatief filmprogramma dat start om 14.30 uur met drie familiefilms: Sia, de rebelse bosfee, Paddington en Mijn moeder is een gorilla. Daarna volgt Spencer, Madres Paralelas, A Hero en The Rescue. ‘s Avonds staan de gerestaureerde klassieker The Elephant Man, C’mon C’mon en Riders of Justice op het programma.

De bar is de hele namiddag open en er is champagne. Ook Winterwonderland gaat opnieuw van start. Vanaf 31 december tot zondag 9 januari toont Buda dagelijks 2 avontuurlijke kinderfilms in de namiddag om 14.30 uur. Terwijl de kinderen voor en na de film spelen en knutselen rond de interactieve filmstudio CinéMammoet, is de bar gedurende deze periode open, met koffie en verse warme chocolademelk.