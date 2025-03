Unieke terugblik op ‘De Tijger’ en uitbaatster Marie-Jeanne: Kortfilm over dorpscafé

Het voormalig café tussen het Jabbeekse gemeentehuis en de kerk heette officieel De Tijger. Maar iedereen ging “naar Marie-Jeanne”. Zeven jaar nadat de gammele deur van het café definitief sloot, pakt filmmaker Stijn Vandamme uit met de kortfilm ‘Dorpscafé’.

De kortfilm brengt in documentairestijl een unieke blik op het legendarische café De Tijger en uitbaatster Marie-Jeanne Deprez, die dit jaar 80 wordt. Stijn Vandamme verzamelde heel wat beeldmateriaal en is nu druk bezig aan de eindmontage. “Momenteel zit de film in de laatste afwerkingsfase: ik doe nu de eindredactie van een verhaal dat teruggaat tot 1901, bij de grootouders van Marie-Jeanne. We gaan door tot na 25 mei 2018, toen Marie-Jeanne voor de laatste keer achter de toog stond. Ik mik nu op een lengte van 30 minuten en wil kort en krachtig het verhaal van De Tijger vertellen. Daarvoor kan ik beschikken over heel wat beeldmateriaal. Ik heb beelden uit 2011 uit mijn eigen archief, aangevuld met materiaal van Jabbekse heemkundigen. Ik ging langs bij Marcel Desmedt, André Van Eenoo en Etienne Derous, maar doorzocht ook de krantenarchieven. Daarnaast zijn er ook beelden van de Dorpsstraat in Jabbeke doorheen de jaren in zwart-wit, maar ook met kleurfoto’s uit de periode 1991 tot 2015. Evenementen zoals de vrijdagmarkt of het kermisgebeuren komen ook in beeld. En om de tijdsgeest extra in de verf te zetten, zijn er ook beelden van het eveneens legendarische dj-duo Marcel en Vicky, die er regelmatig te vinden waren. Er zijn ook nieuwe opnames van locaties in de Dorpsstraat in Jabbeke maar ook in Snellegem en Stalhille, om te tonen hoe het werk van Marie-Jeanne nog steeds zichtbaar is in de gemeente en deel uitmaakt van de lokale geschiedenis. En uiteraard komt ook Marie-Jeanne zelf aan het woord, via een interview van mij uit 2011 en via archiefbeelden. Ik ben eveneens dankbaar dat ik uit het archief van haar moeder, haar broers en haarzelf heb kunnen plukken. Voor mij is het beeld van Marie-Jeanne die 17 flesjes Jupiler onder de arm draagt het meest iconische beeld.”

Goedkope pintjes

In een café waar de tijd bleef stilstaan, voelde iedereen zich thuis. Oud-burgemeester Daniël Vanhessche was er vaak te vinden na een gemeenteraad of een evenement. Buiten de gemeentegrenzen kende men veelal de burgemeester niet, maar wel het café van Marie-Jeanne, ondervond de oud-burgemeester zelf. “Zo sprak Karl Vannieuwkerke er onlangs over op TV bij de opening van het wielerseizoen. En als men er hoorde over praten, dan wilde men er geweest zijn. Daar was de tijd blijven stilstaan. Ik heb er altijd dezelfde toog weten staan, hetzelfde papier aan de muur, de TV op een paar bakken bier, de kachel, haar geruite schort,… Die sfeer kon je nergens evenaren, en een pintje bier was nergens zo goedkoop. Ik weet niet of er iemand slechte herinneringen kan overhouden aan Marie-Jeanne. Het was de gewoonte dat er na een schepencollege of gemeenteraad nog eens bij haar langs werd gegaan. En dan zei ze steevast: ‘hoe is het jongetjes, geen nieuws of verse leugens’? Hoewel er eigenlijk niemand beter op de hoogte was van het nieuws dan Marie-Jeanne zelf. En ja, ik heb een souvenir van bij Marie-Jeanne. Bij de afbraak van het café liep ik er even rond en zag ik een stuk dagblad liggen, daterend van donderdag 11 mei 1967. Allicht werd het gebruikt om tochtspleet dicht te stoppen”, lacht Daniël Vanhessche. “Ik ga dus zeker kijken naar de film.”

Stijn Vandamme maakte de kortfilm ‘Dorpscafé’. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe

Café voor iedereen

Ook heemkundige Marcel Desmedt werkte mee aan de kortfilm. “Ik deed dit met veel plezier. We hebben onze kennis gedeeld om het verhaal te doen kloppen. De naam van het café dateert al van voor de Eerste Wereldoorlog. Er waren daar toen diverse cafés dicht bij elkaar, zoals in zowat elk dorp toen het geval was. Maar reeds in 1548 was er al sprake van een herberg. Het café had eigenlijk moeten blijven bestaan. Het was een bruin café, voor iedereen. En dat heb je nu niet meer. Marie-Jeanne zorgde voor het sociaal weefsel van het dorp.” (PA)

De kortfilm ‘Dorpscafé’ gaat in première op zaterdag 31 mei in de theaterzaal van het Vrijetijdscentrum. Kaarten via www.jabbeke.be.