Uitverkochte openingsdag voor Kortrijkse openluchtcinema in BK6

Kunstencentrum BUDA, Sweep Concepts en Cinemobiel slaan in opdracht van Stad Kortrijk opnieuw de handen in elkaar om in de stad en vanuit de ontmoetingscentra van de deelgemeenten het publiek te verwennen met kwaliteitsfilms op bijzondere openluchtlocaties. Vandaag vond de eerste voorstelling plaats in de tuin van Broelkaai 6 (BK6) te Kortrijk.

In 2019 werden voor het eerst zes openluchtfilms aangeboden in de tuin van Broelkaai 6. Het succes was overweldigend en dus moest er een vervolg komen. Drie weekends lang zullen op vrijdag en zaterdag vertoningen plaatsvinden in de romantische setting van BK6. Vandaag zal de Oscar-winnende film Summer of Soul gedraaid worden. Daarna volgt nog Pride, Nomadland, Top Gun, Judas & The Black Messiah en Licorice Pizza. Allemaal films die nodige sterren verdiend hebben.

Yannick en Sarah waren voorzien van een fleecedeken. © TV

In Kortrijk vonden Yannick Christiaens (35) en Sarah Grison (34) alvast hun weg naar de gezellige binnentuin. “Ik had dit opgepikt in een folder en we vonden het wel een leuk initiatief. We komen de eerste twee films bekijken. Gelukkig namen we een fleecedeken mee op aanraden van de organisatie want het is niet meer zo warm als afgelopen weekend”, weet Grison ons te vertellen.

Ook in deelgemeenten

“Ook in Rollegem, Bissegem, Marke en Kooigem kan je deze zomer opnieuw naar de openluchtcinema. De OC’s serveren vier toegankelijke topfilms aan een even toegankelijke prijs (2 euro). Telkens vanaf een uur voor de start van de film is de bar geopend. Ideaal voor een gezellig avondje uit met de partner of vrienden”, weet Stephanie Demeyer, schepen van ontmoetingscentra. Onder andere Cruella, West Side Story en Turquaze trekken als film naar de deelgemeenten.

In Bissegem vond het gezin van Alexander Decroe (48) zijn weg naar de openluchtcinema. “Het is een deel ontdekking voor onze kinderen Yentel en Elise. Ze zijn vooral de grote filmzalen gewend, maar dit is een uniek gegeven dat je niet elke dag kan meemaken. Daarenboven is het een mooie afsluiter van de zomervakantie die bijna voorbij is.