Uitverkochte film ‘Marcel the Shell with Shoes On’ geeft aftrap openluchtcinema te ZOMERtuin

Vanavond werd de eerste film van de zes in de feeërieke ZOMERtuin (tuin van Broelkaai 6) vertoond. Kunstencentrum BUDA verwelkomt er filmliefhebbers drie weken lang op dinsdag- en woensdagavond om te genieten van de strafste films in openlucht.

De allereerste film die te zien was te Broelkaai 6 was ‘Marcel the Shell with Shoes On’, gevolgd door ‘Nope’ op woensdag 23 augustus. Daarna geniet je op dinsdag 29 augustus van ‘La Nuit du 12’ en op woensdag 30 augustus van ‘Moonage Daydream’. In de laatste week kan je op dinsdag 5 september naar ‘Bodies Bodies Bodies’ kijken en op woensdag 6 september naar ‘Everything Everywhere All at Once’.

“De film is voor het eerst in Kortrijk in avant-première” – Kevin Decoster, filmprogrammator kunstencentrum BUDA

“Het programma is een mix van schattige animatie, spannende thrillers, muzikale reizen, grappige horror en grote Oscarwinnaars”, zegt Kevin Decoster, filmprogrammator kunstencentrum BUDA. “Marcel the Shell with Shoes On is nog niet verschenen in België, maar is wel publieksfavoriet en wij luisteren graag naar ons publiek. Na lang zoeken hebben we de rechten kunnen binnenhalen voor BUDA. De film is dus voor het eerst in Kortrijk in avant-première.”

Floor en Marthe met een Moscow Mule in de hand © MD

Vriendinnen Floor Debaille (22) en Marthe Soenens (23) waren de eerste filmliefhebbers die plaatsnamen in de strandstoelen voor het grote witte scherm. “De openluchtcinema is een gezellige, unieke en laagdrempelige activiteit in Kortrijk. Het is echt tof dat er zo’n events worden georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn, in het midden van de stad. Het is eens wat anders dan op café gaan drinken”, lacht Floor.

“Je merkt dat Kortrijk steeds vaker de mooie plekken van de stad benut” – Marthe

Ook de aangeraden film ‘Bodies Bodies Bodies’ staat nog op hun planning. “Je merkt dat Kortrijk steeds vaker de mooie plekken van de stad benut. De combinatie van een film in buitenlucht en een bar met uitgebreide kaart zorgt voor een leuke vibe. We gaan sowieso vaak naar de Budascoop. Het filmaanbod stelt nooit teleur”, vult Marthe aan.