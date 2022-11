Trailer voor Roeselaarse actiefilm is af: “Het wordt een mix tussen The Fast & The Furious en Rocky”

Een Roeselaarse versie van ‘The Fast & The Furious’? Dankzij personal coach Rik Termote lijkt het er wel degelijk aan te komen. De lokale filmmaker lanceerde donderdagavond bij wijze van voorproefje ‘West Wing Town’, een flitsende montage die later moet uitmonden in een volwaardige verhalende kortfilm. De trailer duurt zo’n drie minuten en toont onder meer hoe een colonne sportwagens en motoren over de Roeselaarse wegen scheurt.

Die beelden, waarvoor ook een drone ingeschakeld werd, werden samen gemonteerd met actieshots van een geënsceneerde vechtpartij op de parking van de fitness en de boksclub in de Bruggesteenweg. De opnames dateren van 8 oktober. Toen werd de Meiboomstraat daar zelfs even voor afgezet. “Ik ben erg tevreden met het resultaat”, reageert Rik. “We hebben ondertussen een hele ploeg rond ons verzameld en de bal rolt razendsnel. We hebben met een voltallige cameraploeg van Sky Vision, we praten met mensen over filmmuziek, er zijn twee scenaristen aan boord en komende zondag gaan Demi (Eestermans, die samen met Rik ook in de trailer te zien is, red.) en ik in Brussel vergaderen met enkele Waalse acteurs. Het ijzer moet je smeden als het heet is, niet?”

Een timing voor ‘Troubles in West Wing’, die volgens Termote wellicht zowat twintig minuten zal duren, is er nog niet. “Het moet nog wat verder uitgewerkt worden, maar het verhaal zit wel al helemaal in mijn hoofd”, klinkt het enthousiast. “Het gaat over twee rivaliserende bendes. Concreet gaat het om een bende met sportwagens en een motorbende. Die raken slaags, waarna Demi en ik als ‘brokers’ optreden en de bendeleiders uitdagen om hun ruzie met een boksmatch te regelen. Zo beginnen er dan twee koppels van elke bende apart te trainen. En voor het finale gevecht zal er een échte boksmeeting georganiseerd worden, met live publiek. Daarbij gaan we dan tussen de echte boksmatchen door een half uurtje filmen, met publiek.”

“We gaan uiteraard in de boksclub filmen, maar we hebben ook een verlaten fabriek op het oog, waar we zelfs met onze wagens door kunnen rijden. Spektakel gegarandeerd. Zo brengen we met Troubles in West Wing een mengeling van The Fast & The Furious en Rocky, met de nodige intriges, actieshots en autoraids. Wellicht gaan we minstens vijf draaidagen nodig hebben. Los van Troubles in West Wing zijn we trouwens ook al bezig met brainstormen rond een nieuwe kortfilm ‘Winter Storm’, in Oostende. Ook daarvoor zijn de grote lijnen inmiddels uitgezet. We zijn er nog niet, maar als we ons in iets vast bijten, dan bijten we door. En doorzetten loont. Zeker als je bedenkt dat het destijds allemaal begonnen is met fitnessfilmpjes.”