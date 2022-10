Terrifier 2 in première op Razor Reel Flanders Film Fest

Donderdag 28 oktober krijgen de bezoekers van het Razor Reel Flanders Film Festival in Brugge de horrorfilm Terrifier 2 in première te zien. De film kon in Amerikaanse bioscoopzalen rekenen op heftige reacties: van overgeven tot flauwvallen. Het zou volgens verschillende kijkers op sociale media één van de gruwelijkste horrorfilms aller tijden zijn.

Terrifier 2 is een vervolg op de gelijknamige film uit 2016 en gaat over ‘Art the Clown’, een sadistische moordenaar. Wie na het bekijken van onderstaande trailer zich nog steeds dapper genoeg voelt om de film te zien, kan deze avond afzakken naar het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.