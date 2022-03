Straten in Veurne afgezet voor filmopnamen

Deze week zijn de Klaverstraat en de Sporkijnstraat in het centrum van Veurne afgezet voor filmopnamen. De Britse remake van de Eén-serie Professor T. wordt er op verschillende locaties in de stad ingeblikt.

De productiemaatschappij Caviar plaatste onlangs een oproep voor figuranten. Zo wordt er onder meer een woningbrand in scène gezet, waar ook de brandweer van Veurne in zal figureren.

In 2020 streek de filmploeg ook al eens neer in Veurne voor de vierde internationale remake van de populaire Eén-reeks. Toen speelde Harry Potter-actrice Frances De La Tour een vrouwelijke hoofdrol. Ben Miller kreeg toen de mannelijke hoofdrol. Net als toen speelt de reeks zich af in het Britse Cambridge. Ze zal te zien zijn op de Britse zender ITV. (jt)